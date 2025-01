Wanda Nara rompió el silencio y explotó contra Mauro Icardi y la China Suárez: "No tienen escrúpulos"

A través del usuario @ julia1988__you en Instagram, el cual se reveló hace varios días que es el perfil secreto de Wanda Nara , la mediática decidió romper el silencio. Primero decidió ironizar sobre la dedicatoria de Mauro Icardi a la China Suárez: "Dicen que el destino une a dos personas, pero el destino no justifica traiciones ni oportunismos . No todo encuentro está escrito en las estrellas; algunos son simples manipulaciones disfrazadas de amor ".

Y eso no fue lo único, sino que continuó: "Mirar el cielo y soñar es fácil, pero construir algo real requiere respeto y lealtad, dos cosas que quienes se meten en camas ajenas nunca entienden. No es el destino el que junta a las personas equivocadas, es la conveniencia de quienes no tienen escrúpulos". Con todo esto, dejó en claro nuevamente que su vínculo comenzó con una infidelidad hacia ella.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1877460988712116668&partner=&hide_thread=false JajJJajajaajajjaajaj la canción y el texto. Brillante pic.twitter.com/BczUrVQPaj — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 9, 2025

Todo esto deja en evidencia que la relación amorosa entre la China Suárez y Mauro Icardi es real, ya que si bien buscó quitarle importancia en su cuenta principal, este post deja en claro que está dolida. Así, los próximos días serán claves para conocer más detalles sobre el tema y la guerra parece recién estar comenzando.

La nueva vida de Wanda Nara con sus hijas, lejos de L-Gante y Mauro Icardi

La conductora Wanda Nara volvió a ser noticia en redes sociales, esta vez por el reencuentro con sus hijas, lejos de su última pareja, el músico L-Gante y de su exmarido el futbolista Mauro Icardi.