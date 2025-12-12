IR A
IR A

"No me quieren": Yanina Latorre reveló qué le hicieron para que no ingrese a MasterChef

La conductora, que reemplazará a Maxi López en el reality de cocina, respondió con picardía los rumores sobre sus futuros compañeros.

Latorre reveló que la producción también tentó a su marido.

Latorre reveló que la producción también tentó a su marido.

Redes sociales

La partida del exfutbolista Maxi López de MasterChef Celebrity dejó lugar para que se incorpore la conductora Yanina Latorre como su reemplazante, aunque ella mismo reveló un dato sobre quienes serán sus compañeros: "No me quieren".

Clair Obscur Expedition 33 se consagró como el juego del año.
Te puede interesar:

The Game Awards 2025: Clair Obscur: Expedition 33 fue elegido Juego del Año

El exmarido de Wanda Nara deslumbró por su carisma, pero tuvo que partir a Ginebra para encontrarse con su mujer, la modelo Daniela Christiansson, con la que espera su segundo hijo en pocas semanas. La producción eligió a la mujer de Diego Latorre para ocupar su lugar.

“A mí no me preocupa nada, pero sé que hay varios preocupados porque voy yo. Me hablaron muy bien de Wanda. Me dijeron que es re buena compañera, los productores, no sé los compañeros porque no los vi, y todos están felices con que llega a horario”, afirmó.

Pero antes que se ponga su delantal, la noticia se hizo viral por el estudio de Telefe y no fue bien recibida por los jugadores. En su programa Sálvese quien pueda, en América, la presentadora deslizó que un grupo de participantes del reality intentó activamente evitar su llegada.

Yanina Latorre recibió una dura advertencia de Wanda Nara

Yanina Latorre empezó las grabaciones en la cocina más famosa del país este viernes 12 de diciembre, aunque su participación se verá recién en la pantalla en 10 a 15 días. Como dato adicional, la presentadora dijo que la idea original del canal era que ingrese también su marido, y sus hijos Diego y Lola.

En un móvil en vivo al final del certamen de cocina, la presentadora le dijo: “Yo no puedo hablar, pero sé que estás muy nerviosa, me estuvieron comentando", y la mediática respondió que era "por la cocina, pero no por enfrentarte”. Al final, Nara aseguró que no solo iba a tener que enfrentarse con ella, sino también con muchos compañeros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara muestra su faceta más íntima con sus nuevas amigas. 

Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a recibir el Año Nuevo en su casa de Uruguay

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.
play

Wanda Nara y Maxi López harán ficción juntos en 2026: "Los besos no son con lengua"

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia.

La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda?

El exfutbolista volvió a Suiza donde nacerá su segundo hijo con la modelo.

Video: así fue el emotivo reencuentro entre Maxi López y su hija Elle después de dejar MasterChef Celebrity

últimas noticias

Gustavo Yankelevich y su amor por su hijo Tomás. 

El desgarrador mensaje de Gustavo Yankelevich a su hijo Tomás en su primer cumpleaños sin su nieta Mila

Hace 13 minutos
Latorre reveló que la producción también tentó a su marido.

"No me quieren": Yanina Latorre reveló qué le hicieron para que no ingrese a MasterChef

Hace 53 minutos
El vice del BCRA, Werning, anticipó el balance cambiario.

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central

Hace 1 hora
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 13 de diciembre

Hace 1 hora
Wanda Nara muestra su faceta más íntima con sus nuevas amigas. 

Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a recibir el Año Nuevo en su casa de Uruguay

Hace 1 hora