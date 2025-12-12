"No me quieren": Yanina Latorre reveló qué le hicieron para que no ingrese a MasterChef

La conductora, que reemplazará a Maxi López en el reality de cocina, respondió con picardía los rumores sobre sus futuros compañeros.

La partida del exfutbolista Maxi López de MasterChef Celebrity dejó lugar para que se incorpore la conductora Yanina Latorre como su reemplazante, aunque ella mismo reveló un dato sobre quienes serán sus compañeros: "No me quieren".

El exmarido de Wanda Nara deslumbró por su carisma, pero tuvo que partir a Ginebra para encontrarse con su mujer, la modelo Daniela Christiansson, con la que espera su segundo hijo en pocas semanas. La producción eligió a la mujer de Diego Latorre para ocupar su lugar.

“A mí no me preocupa nada, pero sé que hay varios preocupados porque voy yo . Me hablaron muy bien de Wanda. Me dijeron que es re buena compañera, los productores, no sé los compañeros porque no los vi, y todos están felices con que llega a horario”, afirmó.

Pero antes que se ponga su delantal, la noticia se hizo viral por el estudio de Telefe y no fue bien recibida por los jugadores. En su programa Sálvese quien pueda, en América, la presentadora deslizó que un grupo de participantes del reality intentó activamente evitar su llegada.

Yanina Latorre recibió una dura advertencia de Wanda Nara

Yanina Latorre empezó las grabaciones en la cocina más famosa del país este viernes 12 de diciembre, aunque su participación se verá recién en la pantalla en 10 a 15 días. Como dato adicional, la presentadora dijo que la idea original del canal era que ingrese también su marido, y sus hijos Diego y Lola.

En un móvil en vivo al final del certamen de cocina, la presentadora le dijo: “Yo no puedo hablar, pero sé que estás muy nerviosa, me estuvieron comentando", y la mediática respondió que era "por la cocina, pero no por enfrentarte”. Al final, Nara aseguró que no solo iba a tener que enfrentarse con ella, sino también con muchos compañeros.