Netflix incorporó a su catálogo la tercera entrega de una exitosa saga de misterio que está capturando la atención de los suscriptores y se ubicó rápidamente entre las más vistas de la plataforma. La N roja sumó Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, la nueva película dirigida por Rian Johnson que encabezó el top 10 durante el fin de semana en Argentina. Este título llegó al gigante del streaming el 12 de diciembre de 2025 luego de un lanzamiento limitado en cines el 28 de noviembre, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año.

Luego del éxito arrasador de Entre navajas y secretos (2019) y Glass Onion: Un misterio de Knives Out (2022), esta tercera entrega promete ser "el caso más peligroso de Benoit Blanc hasta ahora". El propio Johnson aseguró que se trata de lo más difícil que haya escrito, destacando que la complejidad no radicó solo en el misterio sino en los elementos temáticos profundos que explora.

La producción cuenta con un elenco estelar encabezado por Daniel Craig, quien regresa como el ingenioso detective Benoit Blanc, único actor cuyo regreso estaba confirmado desde las anteriores entregas. A él se suma Josh O'Connor como el padre Jud Duplenticy, un joven sacerdote con un pasado turbulento, junto con Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church. La película trata sobre la fe desde una perspectiva multifacética, manteniendo la fórmula de asesinatos, misterios, humor negro y guiños al estilo Agatha Christie que caracteriza a la saga.

Sinopsis de Knives Out 3, el estreno tendencia de Netflix

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out presenta a Daniel Craig como Benoit Blanc enfrentando su caso más complejo hasta la fecha. La trama se centra en Josh O'Connor como el padre Jud Duplenticy, un joven sacerdote que llega a la parroquia Nuestra Señora de la Perpetua Gracia con un pasado turbulento, ya que se trata de un exboxeador que arrastra la culpa de haber causado la muerte de un rival en el ring y que protagonizó un violento episodio con un diácono.

Su llegada genera rechazo inmediato por parte de monseñor Jefferson Wicks, interpretado por Josh Brolin, quien se opone a ser reemplazado y establece una tensión palpable desde el primer momento. La situación escala dramáticamente cuando Wicks aparece muerto en circunstancias que parecen configurar un crimen perfecto, dando inicio a una investigación compleja que pone a prueba todas las habilidades del detective Blanc.

Tráiler de Knives Out 3

Embed - Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out | Avance oficial | Netflix

Reparto de Knives Out 3

  • Daniel Craig como Benoit Blanc
  • Josh O'Connor como el padre Jud Duplenticy
  • Josh Brolin como monseñor Jefferson Wicks
  • Glenn Close
  • Mila Kunis
  • Jeremy Renner
  • Kerry Washington
  • Andrew Scott
  • Cailee Spaeny
  • Daryl McCormack
  • Thomas Haden Church
