Insólita reacción: qué dijo Camila Galante sobre el show millonario de Wanda Nara para Navidad Mientras la mayoría se preguntó cuánto había costado el despliegue de la conductora, la mujer de Leandro Paredes se enfocó en el espíritu navideño. + Seguir en







La mujer del campeón mundial opinó sobre la decoración navideña de la conductora. Redes sociales

Wanda Nara mostró en redes sociales un espectáculo millonario y lujoso en su residencia con motivo de la decoración para la Navidad, y rápidamente logró la reacción de la influencer Camila Galante.

La mujer del campeón mundial Leandro Paredes celebró el show que montó la conductora de Telefe con un escenario festivo con árboles gigantes, luces personalizadas, detalles exclusivos y toda una estética que, a simple vista, representa una suma de dinero importante.

"El árbol de mis sueños, con momentos vividos inolvidables", compartió la mediática en redes, y Galante prefirió enfocarse en la belleza del resultado con un "me gusta", en vez de criticar el despliegue que hizo Nara.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wanda Nara (@wanda_nara) Wanda Nara festejó sus 39 años con una reunión familiar La empresaria Wanda Nara cumplió 39 años el pasado 10 de diciembre y lo festejó en la intimidad de una cena familiar, centrada en el cariño de sus hijas menores, Francesca e Isabella, fruto de su relación con el futbolista Mauro Icardi.