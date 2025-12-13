Bomba en Telefe: Wanda Nara explotó de furia contra una famosa conductora del canal

Tras la presentación de la temporada 2026, la presentadora de MasterChef Celebrity tendría decidido ir por todo y quedarse con la conducción de otro reality de la señal. ¿Qué pasó?

Los rumores cobraron fuerza tras las declaraciones de Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, donde aseguró que Wanda Nada quiere ir por todo y ser la cara de Telefe, sin embargo, no sería la elegida para conducir el nuevo ciclo de Bake Off .

Mientras que MasterChef Celebrity es un éxito en la señal televisiva, la figura de Wanda Nara como conductora se catapultó y se conformó como una de las caras de Telefe durante este año y, para 2026.

Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que desde la señal habrían tomado una serie de decisiones que enfurecieron a Wanda Nara.

En esa línea, Yanina Latorre aseguró que le contaron que " Wanda está odiada con que se esté hablando de Bake Off y de Verónica Lozano. Ella sintió en un momento que iba a ser la reina de Telefe, y Vero está creciendo mucho".

Vero Lozano fue la encargada de entrevistar y, de traer de manera exclusiva al actor hollywoodense Johnny Depp, para una entrevista mano a mano hace algunas semanas en su programa Corta por Lozano.

UN MANO A MANO ON FIRE Yanina Latorre habló con Wanda Nara previo a su llegada a #MasterChefCelebrity y sorprendió con sus revelaciones. pic.twitter.com/CPi3XKgyeS

Ante los rumores y la escalada de la noticia, Vero Lozano fue consultada por el programa Puro Show y habló sobre esta supuesta rivalidad con Wanda: "No creo que nos hayan propuesto lo mismo a las dos, a mí me dijeron formalmente hace unos meses que sería la conductora. Capaz Wanda se refería a los proyectos que se vienen en Telefe", señaló.

En paralelo, Yanina Latorre pudo hablar con Wanda Nara y le consultó por una historia de su Instagram, que casualmente borró, donde nombraba sus proyectos para 2026 y, entre ellos, estaba Bake Off: "Está muy fuerte la idea de que se vuelva hacer un MasterChef muy largo, y no puedo estar en tantos lugares", explicó, dando a entender que no podrá ponerse al frente de Bake Off.

"La verdad me da lo mismo", sentenció la conductora y remarcó que tiene "re buena onda" con Vero Lozano, quien la ayudó a vestirse varias veces.