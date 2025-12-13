IR A
IR A

Bomba en Telefe: Wanda Nara explotó de furia contra una famosa conductora del canal

Tras la presentación de la temporada 2026, la presentadora de MasterChef Celebrity tendría decidido ir por todo y quedarse con la conducción de otro reality de la señal. ¿Qué pasó?

Fuerte cruce entre dos grandes figuras de Telefe.

Fuerte cruce entre dos grandes figuras de Telefe.

Los rumores cobraron fuerza tras las declaraciones de Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, donde aseguró que Wanda Nada quiere ir por todo y ser la cara de Telefe, sin embargo, no sería la elegida para conducir el nuevo ciclo de Bake Off.

Dos participantes de pelearon en pleno programa.
Te puede interesar:

Escándalo en MasterChef Celebrity: fuerte cruce entre dos participantes en pleno programa

Mientras que MasterChef Celebrity es un éxito en la señal televisiva, la figura de Wanda Nara como conductora se catapultó y se conformó como una de las caras de Telefe durante este año y, para 2026.

Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que desde la señal habrían tomado una serie de decisiones que enfurecieron a Wanda Nara.

En esa línea, Yanina Latorre aseguró que le contaron que " Wanda está odiada con que se esté hablando de Bake Off y de Verónica Lozano. Ella sintió en un momento que iba a ser la reina de Telefe, y Vero está creciendo mucho".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutovideos/status/1999536145139417104&partner=&hide_thread=false

Vero Lozano fue la encargada de entrevistar y, de traer de manera exclusiva al actor hollywoodense Johnny Depp, para una entrevista mano a mano hace algunas semanas en su programa Corta por Lozano.

Ante los rumores y la escalada de la noticia, Vero Lozano fue consultada por el programa Puro Show y habló sobre esta supuesta rivalidad con Wanda: "No creo que nos hayan propuesto lo mismo a las dos, a mí me dijeron formalmente hace unos meses que sería la conductora. Capaz Wanda se refería a los proyectos que se vienen en Telefe", señaló.

En paralelo, Yanina Latorre pudo hablar con Wanda Nara y le consultó por una historia de su Instagram, que casualmente borró, donde nombraba sus proyectos para 2026 y, entre ellos, estaba Bake Off: "Está muy fuerte la idea de que se vuelva hacer un MasterChef muy largo, y no puedo estar en tantos lugares", explicó, dando a entender que no podrá ponerse al frente de Bake Off.

"La verdad me da lo mismo", sentenció la conductora y remarcó que tiene "re buena onda" con Vero Lozano, quien la ayudó a vestirse varias veces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1999541233090253052?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999541233090253052%7Ctwgr%5E2bc8dfa8050701b6e5752c7412ce502221341331%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.filo.news%2Fnoticia%2F2025%2F12%2F12%2Fwanda-nara-y-veronica-lozano-enfrentadas-por-bake-off&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Latorre reveló que la producción también tentó a su marido.

"No me quieren": Yanina Latorre reveló qué le hicieron para que no ingrese a MasterChef

Wanda Nara muestra su faceta más íntima con sus nuevas amigas. 

Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a recibir el Año Nuevo en su casa de Uruguay

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.
play

Wanda Nara y Maxi López harán ficción juntos en 2026: "Los besos no son con lengua"

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia.

La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda?

últimas noticias

Se trata del Queso Cremón doble crema en su presentación de 500 gramos,

ANMAT y SENASA alertan por la presencia de bacterias en un reconocido queso cremoso

Hace 58 minutos
play

Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

Hace 1 hora
Los hinchas causaron destrozos en el estadio. 

Caos y destrozos en India por la estatua de Lionel Messi: detuvieron al organizador del evento

Hace 1 hora
La vida de Mary Magdalen giraba entornos a cambios físicos como tatuajes y cirugías. 

"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

Hace 1 hora
La figura del Barcelona ya tendría una nueva pareja.

Tras separarse de Nicki Nicole, Lamine Yamal presentó a su nueva novia: ¿quién es?

Hace 1 hora