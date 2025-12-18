El emotivo video de la AFA y el recuerdo de los campeones del mundo, a tres años del Mundial de Qatar 2022 La Asociación del Fútbol Argentino publicó un contenido para rememorar el tercer aniversario de la conquista en el estadio Lusail. Los posteos de los futbolistas. Por + Seguir en







La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video en conmemoración al tercer aniversario de la obtención del título en el Mundial de Qatar 2022. Además, los futbolistas también se sumaron a postear imágenes y videos vinculados a la histórica gesta en el Estadio Lusail.

"Brindemos con nuestras copas más lindas ¡Feliz aniversario! Volvamos Unidos a Estados Unidos...", escribieron en el posteo que fue compartido en las distintas redes sociales. El contenido muestra a un hombre acariciando la copa del mundo, mientras un narrador en off recuerda la gesta.

Brindemos con nuestras copas más lindas

¡Feliz aniversario! Volvamos Unidos a Estados Unidos...



¡Feliz aniversario! Volvamos Unidos a Estados Unidos... pic.twitter.com/ELigdax40h — Selección Argentina (@Argentina) December 18, 2025 A la vez, el video compiló imágenes de los festejos de la gente y también de los distintos partidos del certamen. Abrazos, llanto, emoción y goles. Todo eso que dejó Qatar 2022 en la gente.

En cuanto a los futbolistas que lograron el título, uno de los primeros que posteó fue Enzo Fernández, la revelación de Qatar 2022. El jugador del Chelsea compartió un posteo del club en el que lo homenajeaban por la conquista y lo acompañó con un corazón de color azul. Luego compartió la foto de River, en la que también reconocieron a Julián Álvarez, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez.

ENzo Otro de los que empezó a compartir videos y fotos fue Lautaro Martínez, uno de los delanteros más recordados de ese torneo. Entre sus historias de Instagram se pudo apreciar el momento más esperado por el artillero del Inter, que fue el de poder besar la Copa del Mundo en Qatar tras vencer a Francia en la final.