18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El emotivo video de la AFA y el recuerdo de los campeones del mundo, a tres años del Mundial de Qatar 2022

La Asociación del Fútbol Argentino publicó un contenido para rememorar el tercer aniversario de la conquista en el estadio Lusail. Los posteos de los futbolistas.

Por
El emotivo video de AFA para recordar a los campeones de 2022.

El emotivo video de AFA para recordar a los campeones de 2022.

Redes sociales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video en conmemoración al tercer aniversario de la obtención del título en el Mundial de Qatar 2022. Además, los futbolistas también se sumaron a postear imágenes y videos vinculados a la histórica gesta en el Estadio Lusail.

El último partido de la Selección argentina en 2025 fue un 2-0 ante Angola.
Te puede interesar:

Llegó la confirmación oficial de la Finalíssima: Argentina y España, el 27 de marzo en Lusail

"Brindemos con nuestras copas más lindas ¡Feliz aniversario! Volvamos Unidos a Estados Unidos...", escribieron en el posteo que fue compartido en las distintas redes sociales. El contenido muestra a un hombre acariciando la copa del mundo, mientras un narrador en off recuerda la gesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2001608505749631379&partner=&hide_thread=false

A la vez, el video compiló imágenes de los festejos de la gente y también de los distintos partidos del certamen. Abrazos, llanto, emoción y goles. Todo eso que dejó Qatar 2022 en la gente.

En cuanto a los futbolistas que lograron el título, uno de los primeros que posteó fue Enzo Fernández, la revelación de Qatar 2022. El jugador del Chelsea compartió un posteo del club en el que lo homenajeaban por la conquista y lo acompañó con un corazón de color azul. Luego compartió la foto de River, en la que también reconocieron a Julián Álvarez, Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez.

ENzo

Otro de los que empezó a compartir videos y fotos fue Lautaro Martínez, uno de los delanteros más recordados de ese torneo. Entre sus historias de Instagram se pudo apreciar el momento más esperado por el artillero del Inter, que fue el de poder besar la Copa del Mundo en Qatar tras vencer a Francia en la final.

lautaro martinez
El delantero recordó Qatar 2022

El delantero recordó Qatar 2022

Quien tampco dejó pasar la fecha fue el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El mandamás de la casa madre del fútbol argentino publicó una foto del momento en la premiación con todo el equipo festejando y con Diego Maradona de fondo.

tapia

Nicolás Tagliafico fue breve, pero también se sumó a la ola de festejos y posteó un video que compilaba los mejores momentos de la conquista en Lusail. "A tres años de la gloria!", escribió, con el 3 hecho en tres estrellas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nico_taglia/status/2001649489040543860&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

messi 2026: de cumplir el sueno de ser campeon en qatar 2022 al desafio de jugar un sexto mundial

Messi 2026: de cumplir el sueño de ser campeón en Qatar 2022 al desafío de jugar un sexto Mundial

Lionel Messi y Nicolás Otamendi jugarán su último Mundial con la Selección argentina

A tres años del título en Qatar 2022: los cambios en la Selección argentina de cara al Mundial 2026

De acuerdo a lo que infomó FIA, el campeón del mundo se llevará 50 millones de dólares

Mundial 2026: cuánto cobrará Argentina si es bicampeón del mundo

El jugador de futbol Alexis Mac Allister demostró sus habilidades como asador. 

El look de Mac Allister para hacer asado: un short de un equipo argentino, remera de los campeones del mundo y camperón

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

El partido será el 27 de marzo.

Se confirmó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España: cuándo será

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Aspen es el destino ideal para el turismo en invierno. 

Escapada internacional de Buenos Aires: el destino donde se destacan sus montañas rocosas

Hace 4 minutos
Los plazos fijos que ofrecen tasas superiores a ese nivel logran preservar el poder de compra del ahorro.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 13 minutos
Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 19 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 42 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 48 minutos