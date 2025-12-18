IR A
Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios lamentando que justo cuando la serie enganchaba, fue interrumpida.

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.

Boots

Netflix decidió cancelar una serie dramática adolescente que estaba generando un fuerte fanatismo entre sus suscriptores, lo que derivó en reacciones de enojo entre fans, creadores y protagonistas. La plataforma dio de baja Boots, una producción que se había estrenado el 9 de octubre de 2025 y rápidamente se ubicó entre las 10 más vistas del catálogo. Pese a las expectativas, el gigante del streaming prefirió no continuar la historia luego de su primera temporada, sin dar una explicación oficial sobre los motivos de la decisión.

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
La serie, inspirada en el libro The Pink Marine de Greg Cope White y creada por Andy Parker con Jennifer Cecil como showrunner, seguía el recorrido de Cameron Cope, un adolescente gay interpretado por Miles Heizer que vive su identidad en silencio durante los años 90 y decide alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Ambientada en un contexto hostil para la comunidad LGBTQ+, cuando las personas homosexuales estaban directamente prohibidas en las fuerzas armadas, la serie exploraba el paso a la adultez a través de la experiencia del entrenamiento militar.

La cancelación resulta especialmente llamativa porque ocurrió poco después de que el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, arremetiera contra la serie, calificándola como "basura woke" y acusando a Netflix de promover constantemente contenido con agenda ideológica. La decisión fue calificada de "cobarde" por el escritor Paul Rudnick, quien destacó que la producción recibió elogios de la crítica y se mantuvo de forma constante entre las diez más vistas de la plataforma.

Boots

Netflix: sinopsis de Boots

Boots seguía la historia de Cameron Cope, un adolescente gay que durante los años 90 vive su identidad en silencio y decide alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ocultando su orientación sexual en una época cuando aún era ilegal ser abiertamente homosexual en las Fuerzas Armadas. El personaje, interpretado por Miles Heizer, es acompañado por Ray, su mejor amigo y compañero de alistamiento interpretado por Liam Oh, mientras ambos atraviesan el riguroso proceso de ingreso al servicio militar.

La serie exploraba el paso a la adultez a través de la experiencia del entrenamiento militar en un contexto hostil para la comunidad LGBTQ+. A lo largo de los episodios, Cameron y Ray conocían a otros reclutas y construían lazos profundos mientras atravesaban las exigencias físicas, psicológicas y sociales del campo de entrenamiento.

El relato, basado en las memorias del exmarine Greg Cope White, abordaba temas de identidad, aceptación y supervivencia en un ambiente donde exponer esta identidad representaba un riesgo directo, ofreciendo una mirada íntima sobre las luchas internas de quienes debían ocultar quiénes eran realmente para servir a su país.

Boots

Tráiler de Boots

Embed - BOOTS | Official Trailer | Netflix

Reparto de Boots

  • Miles Heizer como Cameron Cope
  • Liam Oh como Ray
  • Vera Farmiga
  • Ana Ayora
  • Blake Burt
  • Cedrick Cooper
  • Dominic Goodman
  • Nicholas Logan
  • Kieron Moore
  • Angus O'Brien
  • Rico Paris
  • Max Parker
  • Brandon Tyer Moore
  • Mattie Liptak
