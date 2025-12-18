¿Hay paro de colectivos este jueves 18 de diciembre? Cuándo arrancaría la medida y hasta cuándo se extendería La UTA advirtió que, si las empresas operadoras no pagan el aguinaldo, podrían realizar un cese de tareas. Según alertaron desde el sindicato, tienen tiempo para acreditarlo hasta hoy. La resolución podría afectar a líneas del AMBA y del interior del país. Por + Seguir en







¿Hay paro de colectivos este jueves 18 de diciembre?

Este jueves 18 de diciembre la Unión Tranviaria Automotor advirtió sobre la posibilidad de llevar adelante un paro de colectivos por falta de pago de aguinaldo a los choferes.

Fuentes de la UTA confirmaron a C5N que la medida de fuerza podría llevarse adelante en las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e incluso en algunas líneas del interior del país.

En ese marco, si bien en un primer momento circuló la versión de que el paro podría concretarse este jueves y coincidir con la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el gremio descartó esa posibilidad.

Colectivo 110 Redes sociales La decisión se debe a que las empresas cuentan con plazo legal hasta hoy para abonar el aguinaldo, tal como establece la Ley 23.073, que además contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles.

Mientras tanto, los choferes aguardan el pago del Sueldo Anual Complementario y no descartan convocar a medidas de fuerza en los próximos días en aquellas empresas que incumplan con la obligación, por lo que los pasajeros deberán prestar atención a las determinaciones que tome la empresa.