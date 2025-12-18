El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Una exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

Varios portales como TMZ compartieron "documentos oficiales" donde aseguran que John Travolta y Kelly Preston , su difunta esposa, usaron óvulos de la actriz Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley y nieta de Elvis Presley y Priscilla Presley para dar a luz a su tercer hijo, Ben, de 15 años.

Esto salió a la luz tras una denuncia de la exsocia de Priscilla Presley, Brigitte Kruse, quien está demandando a su hijo Navarone García , donde incluyó una serie de documentos que explican la situación.

"Kruse afirma que John y Kelly habían usado previamente los óvulos de Lisa Marie para embarazarse, pero que ya no los querían", explicó TMZ.

De acuerdo con los documentos, el actor y Kelly Preston habrían utilizado óvulos de Riley Keough para concebir al niño y que a cambio recibió un viejo Jaguar y pagó entre 10.000 y 20.000 dólares por el acuerdo". Anteriormente, también su madre, Lisa Marie Presley, había donado también óvulos para que Travolta y Preston tuvieran un hijo.

Eso no es todo, sino que los abogados de Priscilla, hablaron con TMZ y se pronunciaron al respecto: "Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores han demostrado que no hay ningún listón demasiado bajo, ninguna línea ética que no estén dispuestos a cruzar en un esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia", expresaron.

Además, agregaron que "en un intento completamente indebido de ejercer presión indebida sobre Presley para que se retracte de sus afirmaciones legítimas y veraces, Kruse y sus cómplices también demandaron al hijo, primo y asistente de Presley. Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso. La conducta de Kruse, Fialko y sus nuevos abogados es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales".