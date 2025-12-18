18 de diciembre de 2025 Inicio
Nueva jornada de paro de controladores: a qué hora comienza la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

ATEPSA llevará adelante el segundo día de protesta por distintos reclamos, entre los que se encuentra la revisión de las condiciones laborales. Cómo queda el cronograma tras la ola de demoras y cancelaciones.

El paro de controladores comenzará a las 16.

Los controladores aéreos cumplirán este jueves la segunda jornada de paro, en el marco de un plan de lucha impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que se extenderá durante los próximos días.

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

La primera jornada de protesta provocó una serie de demoras, cancelaciones y reprogramaciones en vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país. Según estimaciones del sector, la protesta afectó a más de 24.000 pasajeros, en plena temporada alta por las fiestas de fin de año.

La medida de fuerza de este jueves comenzará a las 16 y se prolongará hasta las 19, con impacto exclusivo en los vuelos de cabotaje.

Qué vuelos serán reprogramados.

En cuanto a los reclamos puntuales, desde el gremio denunciaron “una intransigencia brutal y una total ausencia de diálogo” por parte de las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Entre los reclamos figuran la reincorporación de trabajadores despedidos, la revisión de las condiciones laborales, el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, mejoras en los refrigerios y una reevaluación de la complejidad operativa de los aeropuertos.

Como consecuencia del paro, algunas aerolíneas se vieron obligadas a cancelar vuelos, mientras que otras optaron por reprogramarlos.

Paro de controladores: cómo continúa el cronograma y qué vuelos se verán afectados

Desde las empresas aéreas advirtieron a los pasajeros que sus vuelos podrían ser reprogramados, por lo que recomiendan chequear sus casillas de correo electrónico para ver la evolución de su viaje.

  • Martes 22/12: 19 a 23 para vuelos nacionales
  • Sábado 27/12: 14 a 17 para vuelos internacionales
  • Lunes 29/12: 8 a 11 para vuelos nacionales e internacionales

