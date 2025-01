El furioso comunicado de Mauro Icardi en el que acusa a Wanda Nara de romper su familia

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara no para.

El futbolista hizo un posteo con cuatro placas en las que detalló cómo fueron sus últimos días: “No es mi estilo ventilar nada respecto a mis hijos, como venimos respetando por pedido de un juez y un defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades ”.

Contó que lo excluyeron de su propio departamento con “una falsa denuncia de violencia” y en el segundo punto habló sobre el desalojo de Santa Bárbara en la previa de su lesión de rodilla con una denuncia por violencia y tenencia de armas a la que calificó como “falso”.

Luego contó un caso particular: "Tenían que entregarme a mis hijas el 13/12 y me apagaron los teléfonos hasta el 17/12 porque la madre estaba de viaje con el ‘novio’ por Europa, el cual confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hacía tres años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era ‘un amigo’ (Pero sigue culpando a otras personas, qué hipocresía, ¿no?”.

Calificó irónicamente a Wanda como “la madre de América” y reveló que tenía previsto que pasen la Navidad con el padre y Fin de Año con la madre, pero “como la señora estaba ofendida porque no le dieron lo que quería, se fue a Punta del Este sin retirarlas alegando que no tenía $10.000.000 como pidieron de caución”.

“Rompió la promesa que le había hecho a sus hijas de ir a buscarlas, dejándolas plantadas con su valija preparada... Por mi parte, ante su abandono, decidí sin dudar cancelar el plan que tenía de pasar Año Nuevo con amigos y quedarme con mis hijas”, agregó.

También la ligó L-Gante: “Que sepa el ‘Sr. Novio’ que fue tan engañado como lo fui yo, porque en enero de 2023 se encontró con el jugador senegalés en Dubái, mientras el 25/1/23 transcurría el cumpleaños de su hijo, a quienes sus hermanos/as se lo estaban festejando y ella llegó 23:30, es decir 30 minutos antes de que el cumpleaños de su hijo terminara”.

Por último, aclaró el vínculo de sus hijos con la China Suárez: “El colmo de todo esto es que mis hijas siempre supieron que Eugenia era ‘La China’. Asimismo, la buscaban en YouTube y en Spotify para escuchar sus canciones de las cuales se hicieron fans y tengo pruebas de ello”.

El comunicado entero de Mauro Icardi contra Wanda Nara