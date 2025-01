La nueva vida de Wanda Nara con sus hijas, lejos de L-Gante y Mauro Icardi

La empresaria compartió imágenes con las nenas, de 9 y 8 años, donde se las ve retomando el vínculo entre sonrisas y abrazos. Luego de un acuerdo con el padre, las tendrán 15 días cada uno.

En la nueva etapa que empieza la influencer este 2025, recibió los comentarios de famosos y amigos como la exGran Hermano Romina Urigh que comentó: "Hermosas", en la foto de las tres mujeres. También su estilista, Kennys Palacios, apuntó "Las amo" con emoji de corazones. La abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, se alegró por el reencuentro: "Felicidad de madre e hijas", remarcó.

El mensaje de Wanda Nara para fin de año

Hace una semana, la mediática hizo un posteo donde dejó un balance del año 2024, en el que vivió muchas experiencias, lindas y traumáticas como su enfermedad y su separación del futbolista Mauro Icardi: "Se termina un año muy especial para mí. Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras , Quiero agradecer a mi familia y amigos que me acompañan siempre .Pase las fiestas sin mis hijos por que es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás que viven en el exterior y que confían en mí todo el año el cuidado y educación de ellos sola".

"... Escuché cosas terribles sobre mi persona me tocó quitarles los teléfonos a mis hijos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy . Ellos saben la clase de mamá ,y persona por que vivieron dentro de mí y por qué dediqué cada minuto de mi vida a ellos pero no fue lindo para la gente que me ama escuchar tanta mentira", describió la conductora de Telefe.

"Este 2024 se va y me dejó mucha mas experiencia y fortaleza , viaje mucho en eso gasto mi dinero invito a todos de vacaciones después de todo es lo único que nos llevamos .: en el 2025 quiero disfrutar mi vida mis hijos y de los que quieran ser parte de mi Feliz año", concluyó en Instagram.