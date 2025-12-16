Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo" La conductora publicó una foto del empresario durmiendo para expresarle su amor. En noviembre había revelado que él se quiere casar. + Seguir en







La conductora de MasterChef Celebrity y Bake Off, Wanda Nara, compartió una nueva foto de su pareja, el empresario Martín Migueles, acostado a su lado con un tatuaje temporal de Hello Kitty en su brazo. "Te amo", escribió la actriz junto a una serie de emojis románticos.

Historia Wanda Nara Martín Migueles La empresaria subió la foto como una historia en su cuenta de Instagram este fin de semana y sumó otra página a la historia de amor que se fortalece cada día. En noviembre había compartido que Migueles se quiere casar.

"Él quiere, nunca se casó", contó en la misma red social junto a una foto de Migueles, cuando le consultaron si ella se volvería a casar, y agregó: "Maxi le dice que no le conviene, pero insiste".

Historia Wanda Nara novio 2 Con la nueva foto, Wanda no deja lugar a dudas sobre la intimidad que comparte con Migueles y la fortaleza de sus sentimientos. La pareja había empezado con mucha menos exposición, pero en la actualidad el empresario es parte de eventos, cumpleaños y comuniones y acompaña a la modelo en su cotidianidad.

Migueles era vecino de Wanda en Nordelta y comenzó a acercarse a ella con regalos, como joyas. Entre las fotos que subía durante la primera etapa de la relación estaban los regalos, brazos o detalles de los tatuajes de él.