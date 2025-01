Mauro Icardi publicó las primeras fotos con la China Suárez y confirmó el romance

Luego, con un tono muy romántico, el futbolista continuó: "Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuánto tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer…". Estas palabras dieron a entender que no se arrepiente del recorrido para llegar a estar con la actriz, con quien habría estado por primera vez mientras aún estaba casado con la madre de sus hijas.

China Suárez Mauro Icardi Wanda Nara La China Suárez y Mauro Icardi se despidieron de Wanda Nara para siempre. Redes sociales

Para finalizar, Icardi señaló: "Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas... Hoy, no necesito más señales... Sé que con vos, estoy donde debo estar". De esta manera, el futbolista no tardó en hacerse viral y el post consiguió más de 850 mil me gustas en menos de media hora.

Embed - en Instagram: "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas.. quién sabe.. son cosas del destino.. ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer… Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas.. hoy, no necesito mas señales.. sé que con vos, estoy donde debo estar @sangrejaponesa " View this post on Instagram A post shared by (@mauroicardi)

Mauro Icardi blanqueó el romance con la China Suárez: "El amor siempre vence al odio"

El futbolista Mauro Icardi decidió dar un paso adelante y, en medio de rumores y especulaciones, blanqueó el romance con Eugenia "China" Suárez. Tras la escandalosa separación con Wanda Nara, el jugador de Galatasaray de Turquía subió fotos de sus hijas con la modelo que sorprendieron a todos.