Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a recibir el Año Nuevo en su casa de Uruguay

La mediática eligió su lujosa propiedad de San Ignacio para pasar las fiestas y, después de un año intenso en lo laboral, decidió sumar a dos compañeras de trabajo a la intimidad de su círculo más cercano.

Wanda Nara organizó su exclusivo plan para despedir el año y recibir el 2026, y extendió una especial invitación a dos figuras mediáticas: Evangelina Anderson y la influencer Sofía “La Reini” Gonet. El motivo principal es pasar las fiestas en su imponente residencia de José Ignacio, Uruguay, junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas.

La decisión de la conductora de pasar estos días en el exclusivo balneario uruguayo se debe al gran afecto que siente por ambas mujeres, que lograron conquistar su preferencia a lo largo del último año. Esta convocatoria marca un quiebre en sus tradicionales festejos y abre la puerta de su intimidad a figuras de su entorno laboral y social en Telefe.

El lugar elegido es la espectacular casa que la empresaria posee frente al mar, un sitio que ella misma definió como su “casa soñada”. Allí, la celebración incluirá relax, playa y una serie de brindis exclusivos para esperar la llegada del nuevo año en un ambiente de lujo y total privacidad.

El fuerte lazo entre Nara, Anderson y Gonet trascendió los sets de televisión y los eventos, y se convirtió en una amistad que se afianzó a lo largo del ciclo. Este encuentro resalta la buena química que existe entre ellas.

Evangelina Anderson, figura consolidada del espectáculo, y Sofía “La Reini” Gonet, una de las influencers de mayor crecimiento, son las privilegiadas que lograron ganarse un lugar en el círculo íntimo de la empresaria en el país vecino.

El nuevo tridente mediático: Wanda, Evangelina y La Reini

Evangelina, Wanda y "La Reini" forjaron una amistad durante el 2025

Este encuentro de alto perfil en el exclusivo refugio uruguayo promete ser en una de las postales más destacadas del verano. La reunión sella el vínculo entre estas figuras y subraya la nueva faceta de Wanda, que elige con cuidado las amistades que ingresan a su ámbito personal.

Con este plan de lujo, Nara se prepara para un 2026 con nuevos proyectos, asegurándose de despedir el año rodeada de sus seres queridos y sus elegidas para el brindis de medianoche.

