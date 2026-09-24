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La película de Wanda Nara ya tiene tráiler oficial y confirmó cuándo llegará a los cines

El primer largometraje de la conductora de MasterChef Celebrity, es una comedia romántica que se estrenará en los cines en octubre. La empresaria compartió el adelanto que causó furor en las redes sociales.

Queres ser mi hijo
"Queres ser mi hijo", la pelicula de Wanda Nara

La película de Wanda Nara ya tiene fecha de estreno. La producción cinematográfica marca el debut actoral de la conductora en la pantalla grande: ya trascendieron las imágenes oficiales y adelantos del rodaje.

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Querés ser mi hijo, se llama la película que protagoniza la empresaria junto a Agustín Bernasconi, y que llegará a las salas de cine el 22 de octubre. Dirigida por Hernan Guerschuny, relata la historia de Lucía (Wanda Nara), una mujer de 40 años que tras descubrir la infidelidad de su pareja, vuelve a su departamento de soltera dispuesta a comenzar de cero.

En esta etapa conoce a su vecino Javier de 23 años, interpretado por Bernasconi. Lucía también tiene una meta laboral que quiere alcanzar. Para conseguir el trabajo de sus sueños, decide mentir durante una entrevista y asegura ser una mujer de familia y de tener un hijo.

Acá es cuando comienza lo más interesante, la protagonista le pide a Javier que se haga pasar por su hijo durante una entrevista laboral. A partir de esta simulación, surge un inesperado romance con 20 años de diferencia.

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Sobre el largometraje y quienes son los actores principales

Las grabaciones comenzaron el 25 de abril en Montevideo y luego se trasladaron a diferentes locaciones de Uruguay y Argentina. El elenco principal también cuenta con Jean Pierre Noher y Charo López, mientras que la dirección está a cargo de Guerschuny, realizador de Casi feliz y Una noche de amor.

La película es una coproducción de Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4, en asociación con Telefe Studios.

Se trata de la remake de una exitosa comedia mexicana de Ihtzi Hurtado, cuya historia gira alrededor de una mentira que termina desencadenando una serie de inesperados enredos. A partir de allí, los protagonistas quedarán envueltos en situaciones que pondrán a prueba sus vínculos y los obligarán a enfrentarse a una nueva etapa de sus vidas, con el humor como uno de los principales motores de la historia.

Captura de pantalla: internet

Captura de pantalla: internet

Wanda Nara fue la encargada de compartir el banner oficial y minutos más tarde publicó el adelanto que en cuestión de segundos causó furor entre sus seguidores. "22 de octubre los espero en el cine", escribió emocionada.

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