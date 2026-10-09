Zaira Nara reveló cómo reaccionaron sus hijos a su reconciliación con Jakob von Plessen Tras conocerse la noticia sobre la conciliación con su expareja y padre de sus hijos, la modelo contó cómo fue la respuesta de Malaika y Viggo. Agregar C5N en









Zaira Nara y Jakob se reconciliaron.

Zaira Nara habló sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen después de cuatro años separados y sorprendió al revelar cómo tomaron sus hijos la decisión de darse una segunda oportunidad en el amor. La modelo asistió este jueves a una exclusiva cena de gala acompañada de su hermana Wanda Nara y, ante las cámaras, no esquivó las preguntas sobre su presente sentimental.

Al ser consultada por este nuevo capítulo amoroso, que según trascendió ya era conocido por su círculo íntimo, Zaira dejó en claro que la reconciliación no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso que atravesaron como familia. "Es algo que venimos trabajándolo. Yo no tomo decisiones de un día para el otro", aseguró.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló de Malaika y Viggo, los dos hijos que tiene con el empresario, y reveló cómo recibieron la noticia. "Los nenes están contentos. Como siempre que pasan cosas en nuestra familia, son los primeros que se enteran", expresó.

Zaira Nara con Yanina Latorre. "Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen La modelo confesó su reconciliación con Jakob Von Plessen en el programa de streaming que comparte con el Pollo Álvarez, ante la pregunta del conductor sobre su situación sentimental: "Volvimos", lanzó.

La hermana de Wanda Nara respondió con picardía y entre risas sobre los rumores de los últimos meses sobre ella y su exmarido. "No mentí; oculté la verdad, como que a partir de ahora oculto la verdad", ironizó. La mediática contó que volvió con quien fuera su novio durante ocho años y de quien se separó hace cuatro.