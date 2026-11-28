Final de la Copa Libertadores: quién es el cantante que dio un show en el entretiempo de Estudiantes vs. Palmeiras Se trató de una presentación durante el tiempo de descanso del partido entre el Pincha y el Verdão en el estadio Centenario, que marcó una fiesta en el campo de juego. Por Agregar C5N en









Pedro Sampaio brindó un show en la final de la Copa Libertadores. Captura de TV

El cantante brasileño Pedro Sampaio brindó un show durante el entretiempo del partido entre Estudiantes y Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores, que se trató del primero durante el tiempo de descanso de un encuentro por el torneo continental.

Sampaio nació el 21 de diciembre de 1997 en Río de Janeiro y se consolidó como un referente de la escena urbana brasileña al frente del micrófono, la escritura y la producción. Incursionó en la percusión a los 13 años cuando tocaba un balde en su casa hasta que su padre lo compró un tantan, un repinique, un timbal y un pandeiro.

PE - DRO - SAM - PA - I - O



No show do intervalo da Liberta, GERAL QUEBRANDO MUITOOO!!! #PedroSampaio#LibertadoresNaGlobo #FutebolNaGlobo #PALxEST pic.twitter.com/of3LG0iorW — TV Globo (@tvglobo) November 28, 2026 En tal sentido, a los 17 años pasó a formar parte del elenco de Dennis DJ y su gran salto ocurrió en 2017 a partir de los remixes que publicaba en YouTube, lo que le permitió salir de gira con canciones propios y firmar contratos con Warner Music Brasil en diciembre de 2018.

En tanto, con el correr de los años sumó hits de alto alcance viral y cruces con figuras de proyección global, mientras que en 2022 publicó el álbum Chama Meu Nome, el cual reunió canciones como Dançarina, Galopa y No Chão Novinha con Anitta. Además, en 2024 volvió a subir la vara con Astro, un disco en el que destacaron Escada do Prédio, PocPoc con colaboraciones de Luísa Sonza y J Balvin.

El entusiasmo de Pedro Sampaio por su show en la final de la Copa Libertadores La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había anunciado el 19 de noviembre la presentación de Sampaio y definió al artista como "uno de los principales nombres de la nueva generación de la música brasileña y una de las grandes fuerzas del funk en América Latina". También se refirió su rol en la final: "Conocido por mover multitudes con su energía única y su capacidad de conectar con grandes audiencias, llevará su propuesta musical, a través del ritmo, el baile y elementos inspirados en la cultura del fútbol".