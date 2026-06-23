Wanda Nara hundió a Mauro Icardi en vivo: "Él decía que odiaba Turquía y lo mismo decía de su pareja"

La empresaria llamó en vivo a Yanina Latorre: habló sobre la salud de Francesca, apuntó contra su ex y se refirió a la China Suárez. "De ella decía cosas feas y ahora parece que la conociera de toda la vida. Es un cínico", afirmó.

Wanda Nara rompió el silencio y reavivó el escándalo con Mauro Icardi luego de que trascendiera que el futbolista habría iniciado una presentación judicial acusándola de presunta negligencia por la atención médica de una de sus hijas. La empresaria lo trató de "cínico" y aseguró que hablaba mal tanto de Turquía como de su actual pareja, Eugenia "China" Suárez.

Todo ocurrió cuando Wanda llamó en vivo a Yanina Latorre, quien estaba al aire en su programa SQP, para responder con firmeza a las acusaciones y terminó lanzando contundentes palabras contra su exmarido, algunas de las cuales podrían poner en peligro su continuidad en el Galatasaray.

Nara detalló que desde hace meses su hija Francesca sigue un tratamiento por una lesión meniscal que siempre estuvo supervisado por profesionales. "Yo lo único que le pedí al juez es que me asegure que el tratamiento médico de mi hija, que significa tres días de kinesiología, que viene haciendo hace cuatro o cinco meses en este país, se respetara", explicó.

Además, explicó que Icardi sabía de la situación y que recibía actualizaciones a través de un chat grupal. "Mauro estaba al tanto de esta lesión meniscal. Teníamos un grupo donde yo informaba y mandaba fotos de mis hijas. Nunca en cinco meses se interesó en pedir una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética", disparó.

WANDA NARA ROMPE EL SILENCIO EN SQP "Nunca se interrumpió el tratamiento de Francesca" "El médico le indicó kinesiología" "Me tuve que enterar por los medios la lesión de mi hija" "En 5 meses Mauro nunca se interesó en su tratamiento" Cc #SQP #SálveseQuienPueda … pic.twitter.com/eoCDTmvcJh

Después aclaró que fue la misma profesional quien mostró preocupación por la continuidad del tratamiento. "No solo no la llevó, sino que los médicos la siguen esperando. Nunca canceló los turnos. Yo pagué por adelantado un montón de dinero para que ella tenga un tratamiento. No se interesó por nada", lanzó enojada.

Lo peor llegó cuando desde el piso le preguntaron sobre la cuota alimentaria. En ese momento apuntó sin piedad a Icardi y aseguró que tiene privilegios por ser famoso: "Mauro debe yo te diría que más de 20 meses de alimentos, y muestra una vida súper lujosa. No es una persona que no tenga dinero", sostuvo.

WANDA NARA: "Estaría bueno que Icardi pague los 20 meses de alimentos que debe"



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Wanda Nara: "Mauro decía que Turquía era un país de mier** "

En un momento, Yanina habló sobre el incierto futuro futbolístico de Mauro Icardi: "Él está desesperado por volver a Turquía". A lo que Wanda respondió: "Sí, hoy está sin club".

Luego, la empresaria se refirió al pedido de restitución de sus hijas a Turquía y aseguró sentirse confundida por esa situación, ya que, según ella, el propio Icardi nunca quiso vivir allí. "Ni Mauro quiere estar en Turquía. Si yo les muestro los mensajes que tengo de él", deslizó.

Y continuó: "La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando le dije que firmara el contrato con Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de mierda, con gente de mierda. Incluso les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor", disparó Wanda.

Luego, ante el desconcierto de Yanina, quien recordó el entusiasmo con el que Mauro Icardi celebra junto a los hinchas turcos y "se muestra como si fuera un turco más", Wanda respondió sin filtros: "Porque es una payasada, es un cínico".

Acto seguido, redobló la apuesta y volvió a cuestionar la postura de su expareja: "No le gusta el equipo, no le gusta la liga, no le gustan los turcos. ¿Tengo que repetir todo lo que decía? De la pareja que hoy tiene acostada al lado también dijo las mismas cosas feas y ahora parece que la conociera de toda la vida", lanzó la empresaria sobre la China Suárez.