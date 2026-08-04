Se viralizó un mensaje subido de tono de Migue Granados para Wanda Nara: "Le doy hasta que..." El conductor generó repercusión con una humorada que se mezcló con el debate por las imágenes de la empresaria y la interna del streaming. Agregar C5N en









El productor hizo un picante comentario tras la difusión de las fotos de la conductora.

Las fotos de Wanda Nara en bikini durante sus vacaciones en Italia volvieron a instalar a la empresaria en el centro de la conversación digital y generaron una nueva ola de comentarios en redes sociales. En medio de las críticas, comparaciones y debates sobre supuestos retoques digitales, el conductor y humorista Migue Granados sorprendió con una respuesta que rápidamente se volvió viral por su tono irónico y provocador.

El comentario apareció cuando distintos usuarios discutían imágenes de la mediática en una playa italiana y cuestionaban diferencias entre publicaciones realizadas por la propia Wanda Nara y fotografías tomadas en otro contexto. Frente a ese escenario, Granados decidió intervenir con una frase cargada de humor: “Pero por favor. Le doy hasta que Nico invite a los Cella a su cumpleaños”. La expresión generó miles de reacciones y fue interpretada como una mezcla de elogio hacia la figura de Wanda y una chicana vinculada al universo del streaming.

La referencia detrás del mensaje apuntó directamente a la histórica competencia entre dos grandes espacios digitales: Olga y Luzu TV. Granados, una de las figuras principales del streaming, utilizó la situación para lanzar una broma interna relacionada con Nicolás Occhiato y con Luisito y Bernarda Cella, vinculados al crecimiento de Olga dentro del ecosistema del entretenimiento online.

El reposteo de Migue Granados sobre la foto de Wanda Nara. X @miguegranados En ese contexto, el conductor eligió responder con una broma en lugar de sumarse a las críticas físicas, algo que muchos interpretaron como una forma de relativizar la polémica y de mostrar que, más allá de cualquier edición fotográfica, su opinión sobre la empresaria seguía siendo elogiosa. El comentario fue compartido miles de veces y dominó las tendencias durante varias horas.

Wanda Nara reaccionó al ver sus fotos en bikini La polémica comenzó luego de que circulara un collage en redes sociales donde una usuaria comparó una imagen de Wanda Nara en la playa con otra fotografía tomada frente a un espejo. La publicación incluía una crítica sobre el supuesto uso de filtros y la frase irónica “La señora de los 1000 filtros”, comentario que abrió nuevamente el debate sobre la edición de imágenes en las redes sociales.

Ante esa publicación, Wanda Nara respondió directamente desde sus redes y negó que las diferencias fueran producto de una modificación propia. La conductora escribió: “Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes”. Con esa declaración, la empresaria defendió su imagen, cuestionó a quienes difundían las críticas y volvió a instalar su denuncia sobre la existencia de cuentas que, según ella, actúan de manera organizada para atacarla. La frase sobre los “trolls pagos” se convirtió en uno de los puntos más comentados del conflicto, ya que Wanda Nara sostuvo en distintas oportunidades que algunas publicaciones sobre ella están manipuladas o impulsadas por perfiles dedicados a generar críticas. Su postura volvió a aparecer en un contexto de alta exposición pública, marcado también por sus conflictos legales y familiares con Mauro Icardi. Wanda Nara republicó las fotos que se difundieron y dio un mensaje contundente. X @wanditanara Más allá de la controversia, la respuesta de Wanda también fue leída como un mensaje de aceptación personal. Su frase "Amo mi cuerpo" se convirtió en el eje de miles de comentarios posteriores y desplazó parcialmente el debate sobre las fotografías.