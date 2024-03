Wanda Nara estrenó videoclip donde posó con la microbikini que fue la moda del 2023

Wanda Nara deslumbra en el escenario musical con su más reciente creación, "Money", en donde se mostró con un look fiel a su estilo. La emprendedora y cantante, tras el éxito de "Bad Bitch" y "O Bicho Vai Pegar", vuelve a captar la atención con un outfit impactante.

Wanda Nara anticipó su próximo tema con un look sorpresivo: enteriza total black y guantes de boxeo

Para esta nueva producción, la empresaria optó por un look monocromático en vibrante fucsia , integrado por un audaz catsuit de encaje que resalta su silueta con elegantes aberturas traseras, acompañado de una bombacha colaless a juego.

Complementó su conjunto con un lujoso abrigo oversized de piel sintética, medias de red y unos llamativos stilettos rojos de charol, creando una combinación de moda que promete ser tendencia.

El estilo de Wanda Nara en "Money" no solo destaca por su outfit, sino también por un elaborado beauty look que incorpora accesorios deslumbrantes, como aros circulares adornados con pedrería y cadenas doradas, junto a un maquillaje espectacular caracterizado por un delineado cat eye profundo y un labial rojo mate. La anticipación en las redes generó una ola de expectativa entre sus seguidores, ansiosos por la llegada de este nuevo hit, demostrando una vez más su poder para fusionar la moda con la música.

Romina Uhrig volvió a aparecer en Gran Hermano con la última moda: vestido crochet con mangas

Romina Uhrig, exparticipante de "Gran Hermano", recientemente llamó la atención en redes sociales al exhibir una audaz combinación que incluyó las prendas que más están marcando tendencias en la temporada. La influencer y ex diputada, conocida últimamente por su paso por el famoso reality, eligió esta vez un conjunto tejido que destacó por su originalidad enfatizando las características de su estilo.

El conjunto elegido consistió en un top de manga larga y una minifalda, ambos tejidos al crochet con un detallado diseño de girasoles en tonos de mostaza, marrón y blanco, una elección que evocó la naturaleza de una manera novedosa. Este look inclyó la ausencia de ropa interior, algo que llamó la atención de sus fans. Complementó su atrevida elección con unas impactantes sandalias amarillas de tacón alto, que reforzaron la vibrante paleta de colores de su outfit.

Para su beauty look, Romina optó por un maquillaje recargado con sombras oscuras en los párpados, máscara de pestañas, rubor rosado, iluminadores y un labial rojizo. Además, llevó el pelo suelto y lacio.

La reacción en Instagram no se hizo esperar, con la publicación alcanzando rápidamente una amplia cantidad de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. Su decisión a la hora de vestir este look generó una sorpresa en sus fans, quienes elogiaron su combinación. El regreso al programa remarcó su capacidad de ser el centro de atención y marcar tendencia con su estilo.