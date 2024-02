Wanda Nara volvió a apostar por el total black y se escapó de la nieve para posar en microbikini

Wanda Nara vistió una microbikini total black y marcó tendencia . La influencer sorprendió a sus seguidores en Instagram con un elegante traje de baño negro y demostró una vez más por qué es considerada una figura icónica en el ámbito de la moda en nuestro país. Con más de 16 millones de seguidores, la modelo, empresaria y cantante no solo es conocida por su talento artístico sino también por estar a la vanguardia de las tendencias fashionistas , siempre al tanto de lo último en el mundo del estilo.

Durante una escapada en invierno, la modelo optó por un look que incluyó una microbikini negra de diseño minimalista. Para la ocasión eligió un corpiño triangular y una bombacha colaless de corte alto.

A pesar del frío, supo cómo integrar este look veraniego con accesorios adecuados para la temporada, como unas orejeras marrones que añadieron un toque chic y práctico a su conjunto. La artista, desde su habitación, eligió posar de espaldas, llamando la atención de todos sus seguidores.

Wanda Nara microbikini negra Instagram

La publicación en redes sociales no tardó en generar una ola de reacciones positivas, reafirmando su lugar como una influencer de moda. Sus fans no solo elogiaron su audacia al elegir tal look, sino también la energía que le pone a cada uno de sus emprendimientos. Tras el exitoso lanzamiento de su reciente sencillo “O bicho vai pegar”, Wanda Nara aprovechó para tomarse un descanso, compartiendo este momento de relajación con sus fans.

Laurita Fernández se sumó a las microbikini bicolor y underboob que son furor del verano

Laurita Fernández recientemente se unió a la moda de las microbikinis bicolor, llamando la atención de todos en Instagram con un producción de fotos. La conductora y bailarina, cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, con quienes suele compartir momentos de su vida cotidiana y algunas imágenes de su trabajo. También es una de las máximas referentes de la moda, marcando tendencia con cada uno de sus looks.

Laurita Fernandez microbikini Instagram

Con la temporada teatral de "Matilda" ya finalizada y en plenos preparativos para su próximo papel en "Legalmente Rubia", la también modelo aprovechó para mostrar su lado más fashionista en Instagram. En las fotos, se mostró combinando a la perfección la tendencia de las microbikinis underboob bicolor con un par de jeans de tiro bajo. El traje de baño presentó un diseño diminuto en el corpiño en blanco y negro, el cual complementó con los jeans azules relajados, lo que le aportó comodidad y tendencia a su look.

El post de Laurita Fernández en Instagram no solo mostró su excelente sentido de la moda sino que también generó una ola de comentarios positivos de parte de sus seguidores. “¿Acaso este pasó a ser de mis jeans favoritos? Yes”, escribió en el posteo. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de elogios sobre su look. Nuevamente confirmó su lugar como referente en la moda y marcó tendencia.

Laurita fernandez microbikini Instagram