Horóscopo de hoy, lunes 1 de junio

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 1 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 19 de abril)
Comienza junio y una metida de pata del mes pasado por impulsivo te pone en una situación difícil de afrontar. Va a costar remediar las cosas, paciencia y autocrítica tus mejores aliados de la semana.
(20 de abril al 21 de mayo)
Tauro comenzaste el mes con una gran capacidad para almacenar nueva información. Ideal para retomar o comenzar estudios o algún curso que vengas procastinando hace tiempo.
(21 de mayo al 20 de junio)
Géminis junio te pide orden y disciplina. No se trata de sobrecargarte un día con todo, deberás repartir mejor tus actividades si no queres acabar colapsado.
(21 de junio al 22 de julio)
Cáncer junio comienza fuerte y te obligará a confrontar tus ideales. Puede que una situación de discusión política te haga perder los estribos pero no dudes de tus convicciones.
(23 de julio al 22 de agosto)
Leo junio te pide que gastes porque estarás más dulce que otros meses pero deberás tener cuidado: puede que te quedes sin plata mucho antes de fin de mes o que tengas problemas económicos que pidan salvataje.
(23 de agosto al 22 de septiembre)
Virgo esta semana de junio puede que recibas un llamado que te sorprenda. En el ámbito laboral, no te centres en los errores de los demás e intenta construir en equipo.
(23 de septiembre al 22 de octubre)
Libra es hora de que dejes de desentenderte de tus responsabilidades y empieces a construir en base a lo que de verdad te llena. No sólo se trata de dinero, se trata de bienestar real.
(23 de octubre al 21 de noviembre)
Escorpio junio será un mes complicado para las relaciones afectivas. Encontronazos, chispas, diferentes puntos de vista pueden llevarte a situaciones extremas. No te precipites en responder. Ordená tu cabeza y tus prioridades porque no tendrás respiro este mes.
(22 de noviembre al 21 de diciembre)
Sagitario este será un mes donde te plantearás si lo que estás haciendo justifica tu desgaste físico y emocional. El dinero te da independencia pero también te esclaviza ya que estás asumiendo un costo por hacer lo que no te gusta para obtener lo que quieres.
(22 de diciembre al 19 de enero)
Capricornio la primera semana de junio te invita a prestarle atención a tu cuerpo y escuchar lo que necesita. Puede que una visita al médico sea lo más conveniente o un chequeo general para descartar complicaciones futuras.
(20 de enero al 18 de febrero)
Acuario junio te invita a perseverar, a intentar a pesar de que tu cabeza te recomiende abandonar la contienda. Puedes con eso y mucho más, sólo que las voces interiores eligen el camino de la evasión como mecanismo de defensa.
(19 de febrero al 20 de marzo)
Piscis este será un mes para cuidarte tanto física como emocionalmente. Cuerpo y mente van de la mano y deberás mimarlos en iguales proporciones si no quieres terminar el mes colapsando.