Wanda Nara publicó un álbum de fotos en donde lució una microbikini total black en la playa . La influencer viajó a Tulum, México, y marcó tendencia con su look a tono con la moda del momento. Este traje de baño negro es un conjunto que tiene que estar en todo armario de cualquier fanática del mundo fashionista. La esposa de Icardi, se tomó unos días de vacaciones junto a su familia y reafirmó su referencia en redes sociales al recibir una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores.

Con el mar de fondo, lució una combinación en negro azabache a la que le sumó un collar de mostacillas en tonos rosas y celestes y otro en dorado estilo gargantilla.

Wanda Nara microbikini total black Instagram

Wanda Nara se mostró relajada y gracias al excelente clima pudo disfrutar del mar sin maquillaje y con el pelo suelto, con rastros de haberse metido un rato al agua. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y felicitándola por la decisión de haber viajado a este paradisíaco lugar.

Wanda Nara microbikini total black Instagram

Wanda Nara microbikini total black Instagram

Total black: Nati Jota posó con una microbikini y un vestido tejido del color más elegido en verano

Nati Jota publicó una serie de fotos y un video en el que mostró su look que incluyó una microbikini y un vestido tejido. La periodista llamó la atención con su outfit total black y sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores. Atenta a la moda del momento, la influencer impuso su estilo y marcó tendencia con una de las combinaciones más elegidas por las famosas.

La conductora en la plataforma de streaming Olga realizó una producción de fotos acompañada con parte de su equipo de trabajo. Para dar a conocer el detrás de escena realizó una publicación en el que mostró los detalles de su look. En este posteo se la pudo ver vistiendo un conjunto playero total black que incluyó un corpiño triangular de color negro y una bombacha colaless ultra cavada. Además, combinó su outfit con un mini vestido tejido con aberturas de color negro.

Nati Jota microbikini Instagram

Nati Jota se encuentra en Uruguay trabajando en su programa "Sería increíble" por streaming y aprovecha sus ratos libres para marcar tendencia con su look. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y el trabajo que viene realizando hasta el momento. Nuevamente eligió el negro y todo indica que será su color favorito para lo que resta de la temporada.

Nati Jota microbikini Instagram