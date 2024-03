Tendencia hace tiempo: cuál es la microbikini que Wanda Nara mostró en la playa y es la más usada del verano

Wanda Nara microbikini Instagram

La publicación de Wanda en Instagram generó una gran cantidad de reacciones, con miles de likes y una catarata de comentarios con elogios de sus seguidores. Su habilidad para marcar tendencia una vez más quedó en evidencia, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda y las redes sociales.

Elizabeth Hurley posó con una microbikini total black y que revela un nuevo estilo para la pileta

Elizabeth Hurley protagonizó una sesión de fotos en la que vistió una microbikini negra muy particular. Como parte de la promoción de un nuevo traje de baño, posó para una reconocida revista, dejando a la vista su estilo inconfundible. En esta ocasión, la actriz y modelo eligió un conjunto total black con detalles cut out que realzaron su look, compartiendo las imágenes en su cuenta de Instagram. Este atuendo no solo destacó por su diseño innovador, sino también por cómo lo llevó con confianza y carisma.

Durante la sesión, la modelo complementó su atuendo con accesorios que potenciaron su estilo, como un brazalete negro a juego y tacones altos que acentuaron la particularidad del conjunto. Su maquillaje, enfocado en tonos bronce, y un peinado pulido en coleta, culminaron un look de femme fatale. Con este outfit, la famosa británica brilló en la portada del número de otoño/invierno de Pop Magazine, mostrando su fanatismo por la moda.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con Elizabeth Hurley expresando su alegría en Instagram por ser la figura central de la edición número 50 de la revista. Este hito llega poco después de su viaje a Austria, donde la actriz se tomó un tiempo para enfocarse en su bienestar en un resort terapéutico, buscando mejorar su digestión, manejar el estrés y tratar lesiones.