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Wanda Nara cruzó en vivo a Mariana Fabbiani: "Se cansaron de decir pavadas"

En medio de los problemas de salud que atraviesa su hija, la empresaria llamó en vivo a la conductora y mantuvieron un tenso cruce. Además, apuntó contra Mauro Icardi y su abogada, Lara Piro.

Wanda le reprochó en vivo a Mariana Fabbiani.

Wanda le reprochó en vivo a Mariana Fabbiani.

Wanda Nara llamó en vivo a DDM y protagonizó un tenso momento con la conductora del ciclo, Mariana Fabbiani. Entre versiones aclaradas y reproches por los dichos de la abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, la empresaria abrió un nuevo capítulo en su conflictiva separación. Mientras, el futbolista no esboza ninguna palabra.

Wanda Nara, sin piedad contra Icardi.
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"Se cansaron de decir pavadas esta abogada y la otra", lanzó Wanda al referirse a las palabras de Elba Marcovecchio y su colega, Lara Piro. Según explicó, está muy enojada por la filtración de la lesión de su hija, Francesca, la cual no pudieron procesar en privado.

"Ayer me llamó todo el mundo preocupado porque la abogada de Mauro anuncia abiertamente en un programa que mi hija tiene una tremenda lesión que significa una operación", expresó indignada. En ese sentido, se refirió a los dichos de las abogadas de Icardi, las cuales indicaron que ella se enteró de la lesión por los medios de comunicación. "Cuando ella habla de que yo confundo, me parece que las principales confundidas son ellas dos", señaló.

“Se cansaron de decir pavadas esta abogada y la otra”, lanzó la empresaria al referirse a las declaraciones de Elba. Según sus declaraciones, Wanda estaría muy enojada por la filtración de la lesión de su hija, la cual no pudieron procesarla en privado, “ayer me llamó todo el mundo preocupado porque la abogada de Mauro anuncia abiertamente en un programa que mi hija tiene una tremenda lesión que significa una operación”, expresó indignada.Después, se refirió a los dichos de las abogadas de Icardi, las cuales indicaron que ella se enteró de la lesión por los medios de comunicación, “Cuando ella habla de que yo confundo, me parece que las principales confundidas son ellas dos”, señaló.Luego las conductoras tuvieron un intercambio de palabras que dejó al piso helado, “a mí me gusta dar la cara. No me gustaría Mariana el día de mañana cruzarte en un evento y salir por otro lado para no verte la cara porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo”, le reprocho Wanda. Ante el inesperado reproche, Fabiani intentó aclarar, “no recuerdo haber dicho nunca que sos una mala madre”. Ante eso, Wanda retrucó, “mala madre no, pero conocés a mi hermana, a mí y a mi familia”, y continuó, “tenés mi teléfono y me podés consultar a mí”.En este sentido, Mariana intentó calmar la situación, “mi negocio no es darles lugar a dos abogadas, nosotros tratamos el tema con la mayor seriedad posibleTras la tensión, actriz de Triangulo Amoroso se mostró molesta con Mauro Icardi porque su hija apareció con la oreja perforada, “que te encuentres con que tu hija tiene dos aros en la oreja y esto pasó hace una semana y yo lo tengo que salir a contar por la exposición que tuvieron”.“Se cansaron de decir pavadas esta abogada y la otra”, lanzó la empresaria al referirse a las declaraciones de Elba. Según sus declaraciones, Wanda estaría muy enojada por la filtración de la lesión de su hija, la cual no pudieron procesarla en privado, “ayer me llamó todo el mundo preocupado porque la abogada de Mauro anuncia abiertamente en un programa que mi hija tiene una tremenda lesión que significa una operación”, expresó indignada.Después, se refirió a los dichos de las abogadas de Icardi, las cuales indicaron que ella se enteró de la lesión por los medios de comunicación, “Cuando ella habla de que yo confundo, me parece que las principales confundidas son ellas dos”, señaló.Luego las conductoras tuvieron un intercambio de palabras que dejó al piso helado, “a mí me gusta dar la cara. No me gustaría Mariana el día de mañana cruzarte en un evento y salir por otro lado para no verte la cara porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo”, le reprocho Wanda. Ante el inesperado reproche, Fabiani intentó aclarar, “no recuerdo haber dicho nunca que sos una mala madre”. Ante eso, Wanda retrucó, “mala madre no, pero conocés a mi hermana, a mí y a mi familia”, y continuó, “tenés mi teléfono y me podés consultar a mí”.En este sentido, Mariana intentó calmar la situación, “mi negocio no es darles lugar a dos abogadas, nosotros tratamos el tema con la mayor seriedad posibleTras la tensión, actriz de Triangulo Amoroso se mostró molesta con Mauro Icardi porque su hija apareció con la oreja perforada, “que te encuentres con que tu hija tiene dos aros en la oreja y esto pasó hace una semana y yo lo tengo que salir a contar por la exposición que tuvieron”.

Qué le reprochó Wanda Nara a Mariana Fabbiani

Luego, las conductoras tuvieron un intercambio de palabras que dejó al piso helado. "A mí me gusta dar la cara. No me gustaría, Mariana, el día de mañana cruzarte en un evento y salir por otro lado para no verte la cara porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo", le reprochó Wanda.

Ante la inesperada recriminación, Fabbiani intentó aclarar: "No recuerdo haber dicho nunca que sos una mala madre". Ante eso, Wanda retrucó: "Mala madre no, pero conocés a mi hermana, a mí y a mi familia", y continuó: "Tenés mi teléfono y me podés consultar a mí". En este sentido, Mariana intentó calmar la situación: "Mi negocio no es darles lugar a dos abogadas, nosotros tratamos el tema con la mayor seriedad posible".

Tras la tensión, la actriz de Triángulo Amoroso se mostró muy molesta con Mauro Icardi porque su hija apareció con la oreja perforada. "Que te encuentres con que tu hija tiene dos aros en la oreja y esto pasó hace una semana... Y yo lo tengo que salir a contar por la exposición que tuvieron", reclamó en vivo.

Este cruce volvió a poner al conflicto en primer plano. Mientras Wanda esta dispuesta a dar pelea, Mauro parece mantener la calma y no querer expresarse al respecto.

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