Wanda Nara cruzó en vivo a Mariana Fabbiani: "Se cansaron de decir pavadas"

"Mauro no se quería divorciar y pensaba que me iba a poder convencer para que volviéramos. He llegado a tener 300 llamadas de él en un día": Wanda Nara aseguró que un abogado le recomendó al futbolista "hacer el trámite en Italia para demorarlo porque tarda tres años". https://t.co/1M8gyPD5fe pic.twitter.com/5FSwhBP34h — MDZ Online (@mdzol) June 24, 2026

“Se cansaron de decir pavadas esta abogada y la otra”, lanzó la empresaria al referirse a las declaraciones de Elba. Según sus declaraciones, Wanda estaría muy enojada por la filtración de la lesión de su hija, la cual no pudieron procesarla en privado, “ayer me llamó todo el mundo preocupado porque la abogada de Mauro anuncia abiertamente en un programa que mi hija tiene una tremenda lesión que significa una operación”, expresó indignada.Después, se refirió a los dichos de las abogadas de Icardi, las cuales indicaron que ella se enteró de la lesión por los medios de comunicación, “Cuando ella habla de que yo confundo, me parece que las principales confundidas son ellas dos”, señaló.Luego las conductoras tuvieron un intercambio de palabras que dejó al piso helado, “a mí me gusta dar la cara. No me gustaría Mariana el día de mañana cruzarte en un evento y salir por otro lado para no verte la cara porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo”, le reprocho Wanda. Ante el inesperado reproche, Fabiani intentó aclarar, “no recuerdo haber dicho nunca que sos una mala madre”. Ante eso, Wanda retrucó, “mala madre no, pero conocés a mi hermana, a mí y a mi familia”, y continuó, “tenés mi teléfono y me podés consultar a mí”.En este sentido, Mariana intentó calmar la situación, “mi negocio no es darles lugar a dos abogadas, nosotros tratamos el tema con la mayor seriedad posibleTras la tensión, actriz de Triangulo Amoroso se mostró molesta con Mauro Icardi porque su hija apareció con la oreja perforada, “que te encuentres con que tu hija tiene dos aros en la oreja y esto pasó hace una semana y yo lo tengo que salir a contar por la exposición que tuvieron”.“Se cansaron de decir pavadas esta abogada y la otra”, lanzó la empresaria al referirse a las declaraciones de Elba. Según sus declaraciones, Wanda estaría muy enojada por la filtración de la lesión de su hija, la cual no pudieron procesarla en privado, “ayer me llamó todo el mundo preocupado porque la abogada de Mauro anuncia abiertamente en un programa que mi hija tiene una tremenda lesión que significa una operación”, expresó indignada.Después, se refirió a los dichos de las abogadas de Icardi, las cuales indicaron que ella se enteró de la lesión por los medios de comunicación, “Cuando ella habla de que yo confundo, me parece que las principales confundidas son ellas dos”, señaló.Luego las conductoras tuvieron un intercambio de palabras que dejó al piso helado, “a mí me gusta dar la cara. No me gustaría Mariana el día de mañana cruzarte en un evento y salir por otro lado para no verte la cara porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo”, le reprocho Wanda. Ante el inesperado reproche, Fabiani intentó aclarar, “no recuerdo haber dicho nunca que sos una mala madre”. Ante eso, Wanda retrucó, “mala madre no, pero conocés a mi hermana, a mí y a mi familia”, y continuó, “tenés mi teléfono y me podés consultar a mí”.En este sentido, Mariana intentó calmar la situación, “mi negocio no es darles lugar a dos abogadas, nosotros tratamos el tema con la mayor seriedad posibleTras la tensión, actriz de Triangulo Amoroso se mostró molesta con Mauro Icardi porque su hija apareció con la oreja perforada, “que te encuentres con que tu hija tiene dos aros en la oreja y esto pasó hace una semana y yo lo tengo que salir a contar por la exposición que tuvieron”.