IR A
IR A

Video: un reconocido actor de Disney fue visto a los tiros en la Villa 31

Santiago Motolo disparó una 9 milímetros a metros de una cancha de fútbol infantil del barrio popular de Retiro.

El actor de O11CE fue filmado disparando una 9mm junto a un delincuente.

El actor de O11CE fue filmado disparando una 9mm junto a un delincuente.

Redes sociales

Un actor de Disney quedó en medio de un escándalo cuando lo vieron a los tiros en la Villa 31: el joven Santiago Motolo fue visto en un video disparando en pleno Barrio Padre Mugica, ubicado en Retiro.

Gran Hermano cumple 25 años: qué fue de la vida de sus primeros participantes.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de los primeros participantes de Gran Hermano: pasaron 25 años

En las imágenes, se ve al protagonista de El Marginal manipulando una pistola 9 milímetros junto a un delincuente conocido por los vecinos de la zona.

La secuencia se hizo viral en redes y logró un amplio repudio ya que el episodio violento pasó a escasos metros de una de la canchas de fútbol donde había chicos jugando.

Según reveló Motolo estaba grabando un contenido para sus plataformas digitales y paradójicamente dijo a sus seguidores que tuvo que salir corriendo del lugar por un "presunto tiroteo". El rechazo de los usuarios de redes llegó cuando se conoció que el mismo gatillaba el arma.

Quién es Santiago Motolo, el actor de Disney+ que estaba armado

Santiago Motolo se hizo conocido por participar de la serie de Disney+ O11CE, en televisión formó parte del elenco de El Marginal, bajo la creación y dirección de Sebastián Ortega. Tiene cientos de miles de seguidores en YouTube junto a su hermano, el famosos youtuber Fran MG. En TikTok, cuenta con casi 300 mil seguidores y publica videos relacionados a diferentes juegos, viajes y otros momentos de su vida personal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trenes y colectivos tendrán un horario especial de madrugada para garantizar una vuelta segura.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo llegar, servicios especiales de transporte y accesos al Hipódromo

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

últimas noticias

El actor de O11CE fue filmado disparando una 9mm junto a un delincuente.

Video: un reconocido actor de Disney fue visto a los tiros en la Villa 31

Hace 21 minutos
Sus propuestas culturales, espacios gastronómicos y una identidad barrial influyeron en la decisión.

Ni microcentro ni Palermo: cuáles son los dos barrios de Buenos Aires que la posicionan entre las mejores ciudades del mundo

Hace 28 minutos
Con el paso del tiempo se conocieron algunas relaciones confirmadas.

Tras los rumores con Mbappé: cuáles son todas las parejas que tuvo Ester Expósito

Hace 33 minutos
play
Un novio por suscripción (título original: Boyfriend on Demand / ) es un K-drama de comedia romántica que se estrenó en Netflix el 6 de marzo de 2026. 

Cuál es la trama de Un novio por suscripción, la serie coreana que es de lo más visto de Netflix

Hace 33 minutos
¿Qué alimentos deben evitar las personas mayores de 60 para potenciar la longevidad?

Qué alimentos deben evitar las personas mayores de 60 para potenciar la longevidad

Hace 34 minutos