Video: un reconocido actor de Disney fue visto a los tiros en la Villa 31 Santiago Motolo disparó una 9 milímetros a metros de una cancha de fútbol infantil del barrio popular de Retiro. + Seguir en







El actor de O11CE fue filmado disparando una 9mm junto a un delincuente. Redes sociales

Un actor de Disney quedó en medio de un escándalo cuando lo vieron a los tiros en la Villa 31: el joven Santiago Motolo fue visto en un video disparando en pleno Barrio Padre Mugica, ubicado en Retiro.

En las imágenes, se ve al protagonista de El Marginal manipulando una pistola 9 milímetros junto a un delincuente conocido por los vecinos de la zona.

La secuencia se hizo viral en redes y logró un amplio repudio ya que el episodio violento pasó a escasos metros de una de la canchas de fútbol donde había chicos jugando.

Según reveló Motolo estaba grabando un contenido para sus plataformas digitales y paradójicamente dijo a sus seguidores que tuvo que salir corriendo del lugar por un "presunto tiroteo". El rechazo de los usuarios de redes llegó cuando se conoció que el mismo gatillaba el arma.