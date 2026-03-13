Video: un reconocido actor de Disney fue visto a los tiros en la Villa 31

Un actor de Disney quedó en medio de un escándalo cuando lo vieron a los tiros en la Villa 31: el joven Santiago Motolo fue visto en un video disparando en pleno Barrio Padre Mugica, ubicado en Retiro.
Santiago Motolo disparó una 9 milímetros a metros de una cancha de fútbol infantil del barrio popular de Retiro.
Un actor de Disney quedó en medio de un escándalo cuando lo vieron a los tiros en la Villa 31: el joven Santiago Motolo fue visto en un video disparando en pleno Barrio Padre Mugica, ubicado en Retiro.
En las imágenes, se ve al protagonista de El Marginal manipulando una pistola 9 milímetros junto a un delincuente conocido por los vecinos de la zona.
La secuencia se hizo viral en redes y logró un amplio repudio ya que el episodio violento pasó a escasos metros de una de la canchas de fútbol donde había chicos jugando.
Según reveló Motolo estaba grabando un contenido para sus plataformas digitales y paradójicamente dijo a sus seguidores que tuvo que salir corriendo del lugar por un "presunto tiroteo". El rechazo de los usuarios de redes llegó cuando se conoció que el mismo gatillaba el arma.
Santiago Motolo se hizo conocido por participar de la serie de Disney+ O11CE, en televisión formó parte del elenco de El Marginal, bajo la creación y dirección de Sebastián Ortega. Tiene cientos de miles de seguidores en YouTube junto a su hermano, el famosos youtuber Fran MG. En TikTok, cuenta con casi 300 mil seguidores y publica videos relacionados a diferentes juegos, viajes y otros momentos de su vida personal.