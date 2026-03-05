Disney estrenará versiones en lengua de señas con canciones de Encanto, Frozen y Moana La compañía regrabó escenas icónicas de las películas con nuevas coreografías y animaciones adaptadas al lenguaje gestual, bajo la dirección del animador Hyrum Osmond, cuyo padre era sordo. + Seguir en







El proyecto busca eliminar las barreras de comunicación con la comunidad sorda.

Disney anunció la reinterpretación de tres de sus filmes más exitosos Encanto, Frozen 2 y Moana 2 utilizando la lengua de señas. No será sólo un recuadro en un ángulo de la pantalla sino una recreación total de la animación y la coreografía.

La idea de la compañía de entretenimientos es que el mensaje llegue con la misma fuerza visual y emocional por igual a las personas sordas. Las secuencias elegidas para este debut son The Next Right Thing (Frozen 2), We Don’t Talk About Bruno (Encanto) y Beyond (Moana 2).

El proyecto está dirigido por Hyrum Osmond, animador de Bolt y Zootopía, cuyo padre es sordo, y que lo hace como una forma de sanar este tema personal: "De niño, nunca aprendí la lengua de señas y esa barrera me impidió conectar realmente con mi padre. Esta reinvención ayuda a derribar barreras y nos permite conectar de una manera especial con nuestro público".

Embed Osmond trabajó con un equipo de 20 animadores con referencias creadas específicamente para estas canciones, para que cada movimiento sea fiel a la intención original pero adaptado al lenguaje gestual.

El contenido se estrenará en la plataforma Disney +, el próximo 27 de abril en el marco del Mes Nacional de las Personas Sordas para que todos puedan verse y sentirse representados.