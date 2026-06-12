Este DT estuvo en las dos últimas inauguraciones de los Mundiales en México y hace historia: quién es El entrenador que está viviendo su quinta Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Por Agregar C5N en









El DT que es protagonista en Mundiales con México. TUDN

Un histórico referente de México alcanzó en 2026 su quinta participación en una Copa del Mundo, tras haber estado presente en distintos roles.

Fue protagonista de los partidos inaugurales de los Mundiales disputados en México tanto como jugador en 1986 como entrenador en 2026.

Además de su etapa dentro de la cancha, también integró el cuerpo técnico en 1994 y dirigió al Tri en las ediciones de 2002 y 2010.

En su tercer ciclo al frente de la selección mexicana, comenzó el Mundial 2026 con una victoria y amplió un registro único en la historia del país. Cuarenta años después de su estreno mundialista como jugador, Javier Aguirre volvió a dejar su huella en la máxima cita del fútbol. En el Mundial 2026, el entrenador mexicano sumó su quinta participación en la competencia, consolidando una trayectoria excepcional que lo tuvo como protagonista en diferentes funciones a lo largo de varias generaciones.

En su etapa como jugador estuvo presente en el debut de México en la Copa del Mundo de 1986. El mediocampista de por ese entonces 25 años jugó los 90 minutos en la victoria 2-1 sobre Bélgica en el Estadio Azteca. Ahora, como entrenador, guió a la Tricolor en el triunfo 2 a 0 ante Sudáfrica por el partido inaugural del Mundial 2026, disputado nuevamente en la catedral del fútbol mexicano.

Javier Aguirre Jugador Javier Aguirre disputando el Mundial de 1986. FIFA “El Vasco” está transitando su tercer ciclo como entrenador de México y conocé muy bien lo que significa un Mundial. Además de jugarlo en 1986, también fue parte de la edición de 1994 en Estados Unidos, aquella vez como auxiliar técnico. Luego, fue entrenador principal de la Tri en las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Cómo fue la presencia de Javier Aguirre en los mundiales de México 86 y cómo llegó en 2026 Javier Aguirre vivió su primera experiencia mundialista como jugador en México 1986. Bajo la conducción de Bora Milutinovic, el mediocampista fue titular en los cinco partidos que disputó el Tri y se convirtió en una pieza importante del equipo. La Selección azteca tuvo una destacada actuación al alcanzar los cuartos de final por segunda y última vez en la historia de los Mundiales. Su participación terminó de manera amarga, ya que fue expulsado en el duelo ante Alemania Federal, encuentro en el que los mexicanos quedaron eliminados por penales.

En Corea-Japón 2002 dirigió su primera Copa del Mundo al mando de la Selección. En la fase de grupos, el Tri tuvo una actuación sólida: venció a Croacia y Ecuador, además de empatar con Italia, resultados que le permitieron finalizar en el primer puesto de su zona. Sin embargo, su recorrido terminó en los octavos de final, donde cayó 2-0 ante Estados Unidos. A pesar de la eliminación, México mostró una imagen competitiva.

Javier Aguirre 2002 Javier Aguirre y Cuauhtémoc Blanco en el Mundial 2002. TUDN Ocho años después, Aguirre volvió a dirigir a México en el Mundial de Sudáfrica 2010. El conjunto azteca debutó con un empate ante el anfitrión, luego consiguió una histórica victoria por 2-0 frente a Francia y cerró la primera fase con una derrota ante Uruguay. Esos resultados le alcanzaron para avanzar nuevamente a los octavos de final. Allí se encontró con Argentina, que se impuso por 3-1 y dejó a México fuera del torneo. De esta manera, Aguirre repitió el mismo resultado que había obtenido en 2002, alcanzando los octavos de final en sus dos experiencias mundialistas como entrenador del Tri. En 2024 inició su tercer ciclo en la Selección y ya ganó dos títulos continentales. Llegó a este Mundial con un funcionamiento aceitado y el envión anímico de ser local. Arrancó con el pie derecho tras vencer con comodidad a Sudáfrica. Fue 2-0 goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora el Tri deberá enfrentarse el 18 de junio ante Corea del Sur y cerrará su participación en la fase de grupos contra República Checa el 24.