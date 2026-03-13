Qué fue de la vida de los primeros participantes de Gran Hermano: pasaron 25 años

Un repaso por el presente de los protagonistas del reality que debutó en 2001 y cambió la televisión argentina para siempre.

A 25 años del estreno de Gran Hermano en la televisión argentina , el primer reality del país sigue siendo recordado como un punto de inflexión en la historia del medio. El 10 de marzo de 2001 comenzó la primera edición del programa, que reunió a catorce personas desconocidas dentro de una casa y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural y mediático.

A 25 años del estreno, la mayoría de los protagonistas originales tomó rumbos muy diferentes fuera de la casa.

El 10 de marzo de 2001 comenzó en la televisión argentina la primera edición de Gran Hermano, con 14 participantes anónimos.

El formato transformó a esos participantes en figuras populares casi de un día para otro . Con el paso del tiempo, sin embargo, cada uno tomó caminos distintos tras salir del encierro televisivo: algunos aprovecharon la exposición para continuar en los medios, mientras que otros optaron por reconstruir sus vidas lejos de las cámaras.

A un cuarto de siglo de aquel debut, el recorrido de los primeros “hermanitos” muestra destinos muy diferentes. Desde carreras consolidadas en televisión, como la de Daniela Ballester , hasta trayectorias alejadas del espectáculo o episodios personales que marcaron sus historias después del reality.

A 25 años del estreno de Gran Hermano , las vidas de los catorce participantes de la primera edición tomaron rumbos muy distintos. Mientras algunos lograron mantenerse vinculados a los medios de comunicación, otros eligieron alejarse completamente de la exposición pública tras el fenómeno televisivo que los llevó a la fama.

Uno de los casos más destacados es el de Daniela Ballester , quien ingresó a la casa como reemplazo y luego decidió formarse en locución y periodismo . Con el tiempo logró consolidar una carrera en medios informativos y actualmente es una de las principales conductoras de la señal de noticias C5N , participando activamente en la cobertura de la agenda política y de actualidad.

Marcelo Corazza: del triunfo en la casa al escándalo judicial

El ganador de la primera edición fue Marcelo Corazza, quien tras el programa desarrolló una carrera como productor de exteriores en Telefe. Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en los titulares en 2023, cuando fue detenido y procesado en una causa por corrupción de menores, un episodio que lo alejó del ámbito televisivo.

Tamara Paganini: la rebelde del reality

La subcampeona Tamara Paganini fue una de las figuras más recordadas del ciclo. Tras enfrentar una fuerte presión mediática e iniciar un juicio contra la productora, se alejó durante años de la televisión y se instaló en Córdoba. Actualmente mantiene el vínculo con el público a través de teatro independiente y contenidos en TikTok.

Gastón Trezeguet: estratega del juego y analista del programa

El tercer puesto del reality fue para Gastón Trezeguet, quien logró transformar su paso por la casa en una carrera dentro de la televisión. Hoy se desempeña como productor y analista del reality en los debates de Telefe, donde comenta las estrategias de las nuevas ediciones.

El destino del resto de los participantes

Otros integrantes del programa optaron por caminos alejados de la televisión. Santiago Almeyda se casó con Natalia Fava y luego incursionó en la gastronomía, mientras que Fernando Navarro mantuvo siempre un perfil bajo fuera de los medios. Eleonora González participó un tiempo en debates del reality, pero en 2019 decidió alejarse tras convertirse en madre.

Entre los recorridos más llamativos aparece Martín Viaña, quien terminó la carrera de abogacía y hoy vive en Estados Unidos, donde trabaja como piloto comercial de Boeing 737. También siguieron otros rumbos Gustavo Jodurcha, dedicado a la distribución de bebidas energizantes en Quilmes, y Alejandro Restuccia, que retomó su trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación. Patricia Villamea, primera en abandonar la casa, desapareció del radar mediático, mientras que Lorena González, la primera eliminada por voto del público, regresó a Río Gallegos y actualmente se desempeña como directora y gerente de logística en una empresa constructora.

Verónica Zanzul Colo Gran Hermano 2001 Verónica Zanzul, recordada como “la colo” en gran hermano 2001, falleció en marzo de 2025. Redes sociales

La tragedia de Verónica Zanzul

La historia de la primera edición también quedó marcada por el fallecimiento de Verónica Zanzul, conocida como “la Colo”. La ex participante, que había optado por una vida lejos de los medios, murió el 19 de marzo de 2025, una noticia que generó conmoción entre quienes recuerdan aquel primer ciclo del reality.