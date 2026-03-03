IR A
Qué fue de la vida de Ashley Tisdale, la actriz rubia que brilló en Disney con High School Musical

De estrella favorita de Disney a incursionar en la música: la prolífica personalidad como empresaria de wellnes y madre de quien le dio vida a Sharpay Evans.

Ashley Tisdale, actriz de Disney devenida empresaria y madre en 2026. 

  • High School Musical la posicionó a Ashley Tisdale como una de las rubias más irreverentes de Disney.

  • Tras su paso por la gran pantalla, la actriz incursionó en la música mientras mantenía trabajos como actriz de rodaje.

  • Tisdale armó una familia junto al cantante Christopher French, con quien tiene dos hijas.

  • Fundó, en 2020, la marca Frenshe, dedicada al cuidado personal, convirtiéndose en empresaria full time.

La actriz que marcó a varias generaciones de niños Disney, Ashley Tisdale, pasó a la fama absoluta hace dos décadas por su participación en la aclamada franquicia de películas High School Musical. Hoy, años después, esta personalidad del canal de contenido para niños se transformó en empresaria y madre.

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
Te puede interesar:

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

Su personaje en HSM, Sharpay Evans, era el ícono del éxito de los 2000: rubia, histriónica, arrolladora y "popular". Ese fenómeno televisivo potente le permitió desarrollarse como actriz y cantante, ya que interpretó el soundtrack de toda la franquicia. Apareció en Zack y Cody: Gemelos en acción y en cameos de todo el universo de series para adolescentes que la productora dirigía en ese momento. Años después, continuó su camino como cantante, actriz de doblaje y empresaria.

Ashley Tisdale nació el 2 de julio de 1985 en Nueva Jersey, y antes del furor teen ya había hecho doblajes en películas como Bichos: Una aventura en miniatura. El salto grande llegó en 2005, cuando interpretó a Maddie Fitzpatrick en Zack y Cody. Un año después, fue Sharpay, personaje que la catapultó a la fama global, también por la interpretación de canciones como "What I've Been Looking For". El fenómeno de HSM fue tan potente que incluyó giras internacionales y hasta un spin-off propio, La fabulosa aventura de Sharpay.

En paralelo, su disco Headstrong debutó en el puesto 4 del Billboard 200, mientras que su segundo disco, Guilty Pleasure tuvo menor repercusión. En 2019 volvió a la industria musical con Symptoms, bien recibido por la crítica pero sin impacto masivo. Como actriz de doblaje, a partir de 2007 le dio voz a Candace en Phineas y Ferb, una serie animada que fue un verdadero éxito y extendió su vínculo con el público infantil durante años.

Qué fue de la vida de Ashley Tisdale

Tisdale, a medida que pasó la vida, fue reconfigurando su perfil más alejada del flash. En 2013 protagonizó Scary Movie V y luego diversificó su camino: fundó y produjo películas y series con su propia compañía, Blondie Girl Productions, y participó como jurado en The Masked Singer entre 2020 y 2022.

En lo personal, formó una familia junto al músico estadounidense Christopher French, padre de sus hijas Jupiter y Emerson. En 2020 lanzó Frenshe, una marca de wellness que creció a partir de un blog de salud mental, que hoy vende fragancias y productos de cuidado personal. Con especial énfasis en productos para el pelo, ya que desde adolescente, la actriz y empresaria padece alopecia, una enfermedad autoinmune que provoca la caída masiva del cabello.

Recientemente estuvo inmersa en una polémica que salpicó a su círculo: el 1 de enero de 2026 publicó un ensayo en The Cut que ofició como descargo sobre una experiencia de exclusión que vivió de parte de en un grupo de madres de Hollywood, entre ellas Hilary Duff y Mandy Moore. La repercusión no tardó en llegar, ya que las famosas se defendieron de las acusaciones que las señalaban como "tóxicas".

