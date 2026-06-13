Andy Chango en TVR: "Adorni es un ladrón menor, están vendiendo el país entero"

El artista se mostró muy crítico con el actual contexto político y apuntó no solo contra el jefe de Gabinete, sino contra toda la gestión de Javier Milei. "Además de ser maquiavélicos y mentirosos, son grasas; me hieren la sensibilidad", sostuvo.

El músico, compositor y actor Andy Chango estuvo como invitado este sábado en TVR, el ciclo que conducen Juan Di Natale y Carolina Papaleo por C5N. En una extensa charla, el artista se mostró muy crítico con el actual contexto político y apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien calificó de "ladrón menor" y "casi miserable".

Tras ver un informe sobre la declaración jurada del funcionario, Andy Chango cuestionó con dureza el momento político que atraviesa el país. "Imaginate, yo nací en 1970 y viví a todos los gobernantes. Hubo asesinos que mataron gente y lo viví en carne propia, con un montón de historias cercanas. Después vino la ilusión, la desilusión y, más tarde, algo maquiavélico, algo retorcido", empezó diciendo.

Luego redobló la apuesta: "Ahora estamos en una era que es la peor de todas. Además de ser maquiavélicos y mentirosos, son grasas. Me hieren la sensibilidad", sostuvo. "Los que se mueren de hambre son los pobres, pero ahora lograron que se muera de hambre la clase media, los trabajadores y los maestros", agregó.

Andy se refirió con ironía a ciertas conductas de la política actual que, según él, antes generaban rechazo social y hoy parecen estar naturalizadas. "Antes, cuando robabas en el colegio y te descubrían, te daba vergüenza. Ahora te descubren robando y lo sacás para adelante", disparó.

Luego, cuestionó que las críticas estén centradas únicamente en el patrimonio de Adorni y aseguró que el funcionario es apenas una parte de un problema mucho más amplio. "Para mí, Adorni es un ladrón menor. Este flaco es uno solo de un gran conglomerado que incluye a toda la clase política. Si están vendiendo el país entero, ¿por qué ponen el foco en que Adorni tiene dos departamentos? Me sorprende que no estén echando a nadie", lanzó.

También aprovechó para recordar al Indio Solari y rememoró las primeras veces que fue a verlo en recitales. Contó cómo compró por primera vez el disco Gulp! y recordó que, en aquella época, la venta era independiente y los álbumes se conseguían en librerías. "Tengo recuerdos hermosos", expresó con nostalgia.

Andy Chango y el recuerdo con Patricia Bullrich en el verano de 1994

Andy Chango recordó unas vacaciones que compartió en Uruguay con un amigo, Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich, y aseguró que en aquella época la actual funcionaria era "otra mujer". "Estábamos vacacionando en Uruguay. En aquel momento ella no tenía ningún problema con la drogadicción ajena. Nosotros le decíamos 'Pato', era otra Patricia. Nos invitaba a comer y nosotros súper agradecidos", recordó el músico.

"Siempre recuerdo a esa otra Patricia, estaba todo bien. No entiendo qué mal le hizo la vida para llegar a estos puntos tan extremos de represión absurda. La contradicción está buena para los pensadores, no está buena para los políticos", reflexionó.

Ante la consulta de Di Natale sobre si ese recuerdo lo llevaría a votarla en caso de una futura candidatura, Andy respondió sin vueltas: "¿Pero vos estás chiflado? Lo traigo para compararlo con el desastre que pasa hoy", finalizó.