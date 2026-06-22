El video del emocionante festejo de Antonela Roccuzzo y sus hijos al gol de Lionel Messi ante Austria

La Selección argentina derrotó a Austria por 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo festejó el gol junto a sus hijos y familiares entre gritos y abrazos. La emoción se adueñó del palco y el video se hizo viral en las redes sociales.
La modelo y sus familiares celebraron entre gritos y abrazos al tanto el capitán de la Selección argentina que le dio la victoria 2 a 0 en la segunda fecha de la fase de grupos.
La Selección argentina derrotó a Austria por 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo festejó el gol junto a sus hijos y familiares entre gritos y abrazos. La emoción se adueñó del palco y el video se hizo viral en las redes sociales.
La modelo se encontraba en la tribuna con Thiago, Mateo y Ciro cuando el capitán marcó el segundo tanto para sellar la victoria en el final, luego de un sufrido inicio en donde Messi erró un penal.
“Vamos”, se escucha decir a la rosarina mientras saltaba de alegría. Con ese grito, Messi llegó a los 18 goles en las Copas del Mundo y quedó como máximo anotador histórico de los mundiales.
Además, se la vio respetando la cábala del Mundial Qatar 2022: se vistió con la 10 al igual que sus hijos, todos combinados.
Lionel Messi fue, otra vez, la figura del partido de Argentina. En el 2-0 ante Austria, la Pulga fue la figura estelar por lo hecho en la cancha, aunque quedó en el foco por algunos gestos al banco del rival.
Mientras transcurría el partido, distintos videos en redes sociales capturaron al 10 hablando al banco de Austria, donde aparentemente lo estaban insultando.
Los gestos no pasaron inadvertidos: cejas levantadas, montoncito y caras largas. En redes destacaron lo hecho por el 10 y rememoraron el famoso "¿qué mirás bobo?, andá pa' allá", después del partido de cuartos de final de Qatar 2022, ante Países Bajos.