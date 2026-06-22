El video del emocionante festejo de Antonela Roccuzzo y sus hijos al gol de Lionel Messi ante Austria La modelo y sus familiares celebraron entre gritos y abrazos al tanto el capitán de la Selección argentina que le dio la victoria 2 a 0 en la segunda fecha de la fase de grupos. Agregar C5N en









El festejo de Antonela Roccuzzo. Redes sociales

La Selección argentina derrotó a Austria por 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo festejó el gol junto a sus hijos y familiares entre gritos y abrazos. La emoción se adueñó del palco y el video se hizo viral en las redes sociales.

La modelo se encontraba en la tribuna con Thiago, Mateo y Ciro cuando el capitán marcó el segundo tanto para sellar la victoria en el final, luego de un sufrido inicio en donde Messi erró un penal.

Así festejó Antonela Roccuzzo junto a sus hijos el tremendo triunfo de Argentina frente a Austria.



Un partido inolvidable que quedó en la historia: con su primer gol del encuentro, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales. pic.twitter.com/PAjy2NWLzV — Agencia DIB (@AgenciaDib) June 22, 2026 “Vamos”, se escucha decir a la rosarina mientras saltaba de alegría. Con ese grito, Messi llegó a los 18 goles en las Copas del Mundo y quedó como máximo anotador histórico de los mundiales.

Además, se la vio respetando la cábala del Mundial Qatar 2022: se vistió con la 10 al igual que sus hijos, todos combinados.

Video: los gestos de Lionel Messi que no se vieron en la transmisión del partido vs. Austria Lionel Messi fue, otra vez, la figura del partido de Argentina. En el 2-0 ante Austria, la Pulga fue la figura estelar por lo hecho en la cancha, aunque quedó en el foco por algunos gestos al banco del rival.