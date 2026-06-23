Video: Cristiano Ronaldo convirtió un doblete para Portugal en el Mundial 2026 y logró varios récords El capitán de la Selección de Portugal anotó contra Uzbekistán por la Copa del Mundo, en el marco de la segunda fecha del Grupo K. Por Agregar C5N en









Cristiano Ronaldo convirtió para Portugal. X (@i3merz)

El astro de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, convirtió su primer gol en el Mundial 2026 contra Uzbekistán, por lo que se trata del único futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo ya que también había anotado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Se jugaba el minuto 5 del primer tiempo frente a Uzbekistán en el Estadio Houston en el marco de la segunda fecha del Grupo K, cuando João Cancelo desbordó por la derecha y le pasó la pelota al capitán portugués, quien definió de volea y generó la euforia del público.

En tanto, a los 38 minutos, el jugador de Al-Nassr volvió a anotar mediante un remate cruzado después de un pase de Bruno Fernandes. Con sus goles, el delantero de 41 años también se transformó en el futbolista más veterano en concretar un doblete en un partido y es el máximo goleador en la historia de Portugal en los Mundiales con 10 tantos.