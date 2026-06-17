Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: ¿los más influyentes del Mundial 2026?

El astro portugués y la modelo española se posicionan como los favoritos en las redes sociales al superar los 759 millones de seguidores en la Copa del Mundo.

El futbolista Cristiiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se posicionan como la pareja más poderosa y con más seguidores del Mundial 2026, con un número de fanáticos increíble que sigue sus carreras.

El capitán del Seleccionado de Portugal y la modelo internacional, nacida en Buenos Aires , logran más de 759 millones de seguidores en las plataformas de Instagram y TikTok.

El jugador del club de Arabia Saudita Al Nassr es la persona más seguida a nivel globan en la red de fotos y videos, con 666,4 millones de fanáticos, número de admiradores que supera a cualquier atleta, músico o actor del planeta. Mientras, la empresaria española tiene 73,2 millones de seguidores en la misma plataforma y 21,9 millones en la red china.

El futbolista que lleva jugadas 6 Copas de FIFA, incluída ésta en Estados Unidos, Canadá, y México, muestra en su cuenta oficial de IG como un diario íntimos, con su paso por la Copa FIFA, con entrenamientos, vestuarios, mensajes motivacionales en su ididoma natal.

Una foto de CR7 , tal como se lo conoce mediáticamente, posó con unos lentes de sol durante el Mundial 2026 en Estados Unidos , y la imagen tuvo 9,3 millones de "me gusta" en pocas horas. El promedio de sus posteos tiene 5,2 millones de likes y más de 38.000 comentarios por publicación.

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Crisitiano Ronaldo también es accionista del Al-Nassr Football Club, equipo en el que juega desde 2023 y según los datos de FollowerStat, herramienta que permite seguir el crecimiento de seguidores en redes en una cuenta pública de Instagram, un solo post patrocinado en el muro de CR7 puede costar entre USD 1,3 millones y USD 3,3 millones.

Ambos famosos se complementan: Ronaldo prentende traspasar las barreras de sus seguidores y penetrar en Norteamérica, mientras Rodríguez espera expandir el número de seguidores en el público de habla hispana.

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¿Quién es Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez es una modelo e influencer, nacida en Argentina, que se fue de chica a vivir con su madre y su hermana a España. Ahí empezó a trabajar en una casa de moda donde lo conoció a Cristiano Ronaldo. La famosa se caracteriza por mostrar en sus redes sociales su día a día como madre de 5 hijos, influencer, empresaria y pareja del jugador de Al Nassr. Tiene 73,2 milllones de seguidores en Instagram y 21.9 millones en TikTok.

"Gio" comparte sus rutinas en el trabajo, junto a su equipo, y su familia, los desfiles, pruebas de ropa, viajes, marcas y diseñadores con lo que trabaja alrededor del mundo. Además, ganó millones de seguidores con la serie Soy Georgina y sobre su vida, la de su esposo, y su familia. Se trata de un documental llamadose transmite por Netflix.