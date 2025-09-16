IR A
Video: Catherine Fulop sufrió un tremendo accidente en el show de Erreway en Buenos Aires

La actriz y conductora fue invitada a participar del show del trío musical integrado por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas y se cayó del escenario del Movistar Arena.

Catherine Fulop sufrió un fuerte accidente en el show de Erreway en Buenos Aires.

El regreso de Erreway a los escenarios sigue sorprendiendo y, dentro de la serie de presentaciones en el Movistar Arena, este martes la banda integrada por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas invitó al show a Catherine Fulop, quien fue parte de Rebelde Way, la telenovela donde tuvo su origen el grupo musical.

En medio de esa aparición, mientras interactuaba con Bordonaba, que interpretaba a su hija en la ficción, la actriz sufrió un traspié y se cayó del escenario, generando una gran preocupación del público.

Sin embargo, logró levantarse y subió nuevamente a la pasarela exclamando “¡Por suerte estoy viva!“, intentando traer tranquilidad a todos.

