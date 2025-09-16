Video: Catherine Fulop sufrió un tremendo accidente en el show de Erreway en Buenos Aires La actriz y conductora fue invitada a participar del show del trío musical integrado por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas y se cayó del escenario del Movistar Arena.







Catherine Fulop sufrió un fuerte accidente en el show de Erreway en Buenos Aires.

El regreso de Erreway a los escenarios sigue sorprendiendo y, dentro de la serie de presentaciones en el Movistar Arena, este martes la banda integrada por Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas invitó al show a Catherine Fulop, quien fue parte de Rebelde Way, la telenovela donde tuvo su origen el grupo musical.

Ante la euforia del público, la exmodelo venezolana se subió al escenario para ponerse en la piel de Sonia Rey, el recordado personaje con el que protagonizó la producción de Cris Morena en 2002 y 2003.

En medio de esa aparición, mientras interactuaba con Bordonaba, que interpretaba a su hija en la ficción, la actriz sufrió un traspié y se cayó del escenario, generando una gran preocupación del público.

Sin embargo, logró levantarse y subió nuevamente a la pasarela exclamando “¡Por suerte estoy viva!“, intentando traer tranquilidad a todos.