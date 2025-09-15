Video: así fue el ataque de Estados Unidos a una embarcación venezolana donde murieron tres tripulantes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tropas del Comando Sur atacaron una embarcación en aguas internacionales. Por







Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron este lunes una embarcación de origen venezolano en aguas internacionales que, de acuerdo a lo señalado por el presidente estadounidense Donald Trump, “transportaba narcóticos ilegales” y, como consecuencia, murieron tres tripulantes.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE.UU.”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

En el mismo comunicado, sostuvo: “Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior e intereses vitales de EE.UU. El ataque resultó en la muerte de 3 terroristas hombres. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU."

El anuncio ocurre a días de que las fuerzas armadas estadounidenses mataran a 11 personas en un ataque presuntamente vinculado a la banda venezolana Tren de Aragua.

Sin embargo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no quiso brindar detalles de la operación y afirmó que Estados Unidos tenía “la autoridad absoluta y completa para llevarlo a cabo”.