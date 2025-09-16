La UBA rechazó el presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei: "Ratifica y agrava el ajuste en las universidades" La universidad cuestionó el monto asignado a las casas de estudio en el proyecto presentado por Javier Milei y reclamó a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario. Por







La Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó este martes el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, que asigna $4,8 billones a las universidades nacionales. Según la institución, la iniciativa “ratifica y agrava el ajuste” sobre la educación superior y amenaza con llevar al sistema a un “nivel de deterioro sin precedentes”.

En un comunicado difundido tras el anuncio oficial, la UBA señaló que la propuesta llega después de dos años sin presupuestos aprobados y con prórrogas desactualizadas, en un contexto en el que 2025 registró “la inversión más baja de los últimos 20 años en educación superior”.

La universidad advirtió que el proyecto no contempla:

La recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes,

La recomposición de los gastos de funcionamiento,

La actualización de las becas estudiantiles,

La reanudación de obras de infraestructura y mantenimiento paralizadas,

Ni un mecanismo que impida la pérdida de valor del presupuesto a lo largo de 2026.

Frente a este escenario, la UBA pidió a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad y el funcionamiento del sistema público. “No al veto. Sí a la Ley de Financiamiento Universitario”, concluyó el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UBAonline/status/1967962221235048479&partner=&hide_thread=false EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL RATIFICA Y AGRAVA EL AJUSTE CONTRA LAS UNIVERSIDADES pic.twitter.com/GTFDEv6VBU — UBAonline (@UBAonline) September 16, 2025