Locura por la aparición de Lali Espósito en el primer show de Erreway

La cantante fue la invitada sorpresa de la banda de Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, en el Tour Erreway World Tour 2025 - Juntos Otra Vez.

Lali Espóisto cantó junto a Rebelde Way en el Movistar Arena. 

Lali Espóisto cantó junto a Rebelde Way en el Movistar Arena. 

La cantante Lali Espósito sorprendió al sumarse al primer show de los nueve que dará Erreway en el Movistar Arena. La intérprete fue tendencia y se hizo viral en redes sociales.

La mediática apareció en el escenario junto a la banda formada por Felipe Colombo, Benjamín Rojas, y Camila Bordonaba en Rebelde Way. Con un look total denim, con pantalón, top y campera, puso su voz y acting a una noche para el recuerdo.

Lali se presentó como una invitada sorpresa y logró el estallido del estadio, donde cantó Cosas buenas junto a los ex protagonistas de la ficción.

La banda ya hizo una serie de 20 recitales por 10 países del exterior, sin Luisana Lopilato, como parte del Erreway World Tour 2025 - Juntos Otra Vez. En breve empezarán una gira por toda la Argentina.

En pleno recital, los artistas anunciaron que habrá un noveno concierto en Buenos Aires el próximo 29, y que los esperan noches de éxitos y recuerdos con el público de Santa Fe, Rosario, Tucumán y Córdoba a partir de noviembre.

