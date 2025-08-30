Locura por la aparición de Lali Espósito en el primer show de Erreway

La cantante Lali Espósito sorprendió al sumarse al primer show de los nueve que dará Erreway en el Movistar Arena. La intérprete fue tendencia y se hizo viral en redes sociales.
La cantante fue la invitada sorpresa de la banda de Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, en el Tour Erreway World Tour 2025 - Juntos Otra Vez.
La mediática apareció en el escenario junto a la banda formada por Felipe Colombo, Benjamín Rojas, y Camila Bordonaba en Rebelde Way. Con un look total denim, con pantalón, top y campera, puso su voz y acting a una noche para el recuerdo.
Lali se presentó como una invitada sorpresa y logró el estallido del estadio, donde cantó Cosas buenas junto a los ex protagonistas de la ficción.
La banda ya hizo una serie de 20 recitales por 10 países del exterior, sin Luisana Lopilato, como parte del Erreway World Tour 2025 - Juntos Otra Vez. En breve empezarán una gira por toda la Argentina.
En pleno recital, los artistas anunciaron que habrá un noveno concierto en Buenos Aires el próximo 29, y que los esperan noches de éxitos y recuerdos con el público de Santa Fe, Rosario, Tucumán y Córdoba a partir de noviembre.