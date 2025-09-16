16 de septiembre de 2025 Inicio
El uso de la capacidad instalada de la industria volvió a caer en julio: se ubicó en 58,2%

Los sectores que tuvieron mayor caída fueron elaboración de sustancias y productos químicos y en la industria automotriz.

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 58,2% en julio, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística Censos (INDEC). La cifra es inferior , nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue de 59,5% y a la de junio del 2025, que fue del 58,8.

Los sectores que operaron por encima del promedio fueron refinación del petróleo (81,7%), productos alimenticios y bebidas (65,2%), industrias metálicas básicas (63,9%), papel y cartón (60,6%) y sustancias y productos químicos (59,9%).

Por debajo del nivel general se ubicaron productos minerales no metálicos (57,1%), edición e impresión (52,5%), metalmecánica excepto automotores (48,7%), productos del tabaco (46,5%), textiles (44,4%), industria automotriz (44,1%) y caucho y plástico (43,2%).

El informe destacó dos incidencias negativas de peso: la industria automotriz y la elaboración de sustancias y productos químicos.

  • La automotriz trabajó con un 44,1% de su capacidad, frente al 52,2% de un año atrás, debido a la menor cantidad de vehículos fabricados.

  • La química se redujo a 59,9%, desde el 65,7% de julio de 2024, afectada por caídas interanuales de 15,5% en detergentes y jabones y 12,2% en productos químicos básicos.

Otros rubros también mostraron retrocesos interanuales. Los textiles operaron al 44,4%, frente al 49% de 2024, por menor producción de hilados y tejidos. En caucho y plástico, la utilización fue de 43,2% contra 44% un año atrás, arrastrada por la caída en la fabricación de neumáticos.

En alimentos y bebidas, el uso de capacidad instalada fue de 65,2%, levemente inferior al 65,4% de julio pasado, por la menor molienda de oleaginosas. La SAGyP informó una baja interanual del 14,1% en el ingreso de soja a molienda.

