Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

El actor estuvo presente en la tercera fecha de la banda, en el marco del “Juntos Otra Vez Tour”. Desde el palco VIP fue ovacionado por los fans y recibió un homenaje inesperado.

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

A más de 20 años de Rebelde Way, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba volvieron a los escenarios para cumplir el sueño de los fans que crecieron con sus canciones. Tras una gira internacional, con funciones en Europa y Latinoamérica, regresaron al país para presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde ya llevan tres shows completamente agotados.

En la tercera fecha, una de las sorpresas fue la presencia de Nico Vázquez, quien no se subió al escenario, pero disfrutó del show desde el palco VIP. Si bien en un principio pasó desapercibido, en la mitad de la noche, fue el propio Benjamín Rojas quien lo anunció. “Esta noche tenemos a un invitado especial, un querido amigo mío”, expresó el artista. Acto seguido, le dedicó “Ave Fénix”, tema que no forma parte de la banda, pero que quiso interpretar porque lo coescribió con él en homenaje a Santiago Vázquez, hermano del actor.

Apenas fue nombrado, rápidamente, los fans se pusieron eufóricos y comenzaron a pedirle fotos. El intérprete de Rocky en su versión teatral también compartió algunas imágenes en sus redes sociales del momento, donde se mostró a pura energía y bailando los temas más icónicos de la banda.

En cada recital, el grupo recorre los clásicos que marcaron a una generación, con temas como “Sweet Baby”, “Resistiré”, “Rebelde Way”, “Bonita de más” y “Para cosas buenas”; pero también suma algunos de sus temas más recientes. La nostalgia y emoción se combinan en este show, con una apuesta moderna dedicada a todas las generaciones, desde los fans que los siguen desde 2003 hasta los más actuales que conocieron la novela una vez reestrenada en Netflix.

Furor por Erreway: fechas con entradas agotadas y anuncio de nuevos shows

La serie de presentaciones en Argentina comenzó el 29 de agosto en el Movistar Arena y se seguirá extendiendo hasta el 29 septiembre. Además, la banda se presentará en Santa Fe (7 de noviembre), Rosario (9 de noviembre), Tucumán (6 de diciembre) y Córdoba (13 de diciembre).

El “Juntos otra vez Tour” ya pasó por Chile, Perú, Uruguay, México, España, Italia, Chipre y Grecia. Antes de finalizar 2025, el recorrido también incluirá Paraguay y República Dominicana.

