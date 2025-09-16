Lionel Messi volvió a brillar: gol y asistencia para la victoria de Inter Miami sobre Seattle Sounders por 3-1

Inter Miami venció por 3-1 a Seattle Sounders, en el Chase Stadium de Miami, en Florida, en un partido pendiente de la Major League Soccer donde el astro argentino Lionel Messi fue la figura con un gol y una asistencia. Las Garzas se tomaron revancha de la final de la Leagues Cup y se llevaron el triunfo, con tantos del 10, Jordi Alba y Ian Fray. Así, el equipo rosa regresa a la zona de playoffs dentro de la Conferencia Este, con tres partidos menos que el líder Philadelphia Union.
El equipo de Javier Mascherano cambió la imagen de la última derrota por 3-0 frente a Charlotte FC y volvió a brillar de la mano de Lionel Messi, quien alcanzó los 880 goles en su carrera en 1.122 partidos. Además, el campeón del mundo suma 62 goles, 29 asistencias desde su llegada a Inter Miami, y ya se convirtió en el máximo anotador de la historia del club.
A pesar de las grandes ausencias por lesiones y suspensiones como Luis Suarez, Telasco Segovia, Baltasar Rodríguez, Allen Obando y Fafà Picault, a Inter Miami le alcanzó con algunas pinceladas de sus estrellas. En el 11 titular estuvo Rodrigo De Paul e hizo su debut su flamante refuerzo proveniente de Newell’s, Mateo Silvetti.
Los dos primeros goles fueron una obra made in Barcelona: el crack rosarino arrancó en mitad de cancha a pura gambeta y abrió hacia la izquierda para que el español Jordi Alba definiera como en los viejos tiempos. Enseguida, cambiaron roles y Jordi metió un centro desde la izquierda y el 10 la empujó al fondo de la red para el 2-0.
Lionel Messi lleva 390 asistencias durante toda su carrera.
Para que no queden dudas, apenas se inició el segundo tiempo, Inter Miami alcanzó el 3-0 mediante un córner ejecutado por Rodrigo De Paul, que el jamaiquino Ian Fray cambió por gol. El descuento de Obed Vargas fue para la estadística: Las Garzas volvieron a brillar en la MLS.
De esta manera, el equipo rosa escaló al quinto puesto de la Conferencia Este con 49 puntos, en zona de clasificación directa al playoff en busca del título de la MLS, con tres partidos pendientes y le puso fin a un invicto de cinco encuentros por parte de Seattle Sounders (3 triunfos y 2 empates).
