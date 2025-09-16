Lionel Messi volvió a brillar: gol y asistencia para la victoria de Inter Miami sobre Seattle Sounders por 3-1 Con el astro argentino como figura, Las Garzas se tomaron revancha de la final perdida en la Leagues Cup y se llevaron el triunfo en Fort Lauderdale. Así, ya se encuentran en zona de playoff en la Major League Soccer. Por







Lionel Messi metió el gol número 880 en toda su carrera.

Inter Miami venció por 3-1 a Seattle Sounders, en el Chase Stadium de Miami, en Florida, en un partido pendiente de la Major League Soccer donde el astro argentino Lionel Messi fue la figura con un gol y una asistencia. Las Garzas se tomaron revancha de la final de la Leagues Cup y se llevaron el triunfo, con tantos del 10, Jordi Alba y Ian Fray. Así, el equipo rosa regresa a la zona de playoffs dentro de la Conferencia Este, con tres partidos menos que el líder Philadelphia Union.

El equipo de Javier Mascherano cambió la imagen de la última derrota por 3-0 frente a Charlotte FC y volvió a brillar de la mano de Lionel Messi, quien alcanzó los 880 goles en su carrera en 1.122 partidos. Además, el campeón del mundo suma 62 goles, 29 asistencias desde su llegada a Inter Miami, y ya se convirtió en el máximo anotador de la historia del club.

A pesar de las grandes ausencias por lesiones y suspensiones como Luis Suarez, Telasco Segovia, Baltasar Rodríguez, Allen Obando y Fafà Picault, a Inter Miami le alcanzó con algunas pinceladas de sus estrellas. En el 11 titular estuvo Rodrigo De Paul e hizo su debut su flamante refuerzo proveniente de Newell’s, Mateo Silvetti.

Los dos primeros goles fueron una obra made in Barcelona: el crack rosarino arrancó en mitad de cancha a pura gambeta y abrió hacia la izquierda para que el español Jordi Alba definiera como en los viejos tiempos. Enseguida, cambiaron roles y Jordi metió un centro desde la izquierda y el 10 la empujó al fondo de la red para el 2-0.