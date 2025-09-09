Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar Un conductor de aplicación embistió y mató a un hombre en José C. Paz, lo dejó agonizando y huyó sin asistirlo. Horas después, se entregó a la policía mientras era buscado. Por







Video impactante: un chofer atropelló a un ciclista, lo mató y escapó del lugar.

Un conductor de aplicación embistió por la espalda a un ciclista este lunes por la tarde en el barrio Villa Iglesias de la localidad bonaerense de José C. Paz, lo arrastró varios metros con el auto y luego huyó.

El vehículo, un Ford Fiesta gris plata, circulaba en contramano al momento de impactar a la víctima en la intersección de las calles Girondo y Félix Iglesias, a escasas cuadras de la Ruta Nacional 197.

El ciclista, identificado como Cristian Alejandro Granado, de 34 años y padre de un niño de 3, regresaba a su casa tras compartir el almuerzo con su familia, cuando fue atropellado por el vehículo. En la grabación de las cámaras de seguridad de la zona, se observa el momento exacto en que quedó bajo la rueda trasera del auto y fue arrastrado varios metros.

Embed Tras ese impactante episodio, el conductor descendió y, aunque pudo asistirlo, corrió el cuerpo al costado del asfalto y escapó del lugar, a pesar de los gritos de vecinos que intentaron detenerlo. Varias personas corrieron a auxiliar al ciclista, pero este murió en el acto producto de las graves lesiones.

El conductor huyó a gran velocidad con una pasajera a bordo, a quien le permitió bajar del auto recién cuatro cuadras más adelante, según declararon testigos.