Bailando con ballenas: Pampita hizo su sueño realidad

Carolina "Pampita" Ardohain revolucionó las redes sociales con un baile junto a las ballenas, e hizo su sueño realidad. El video se viralizó con la imagen de la mediática y los cetáceos.
La conductora agradeció a su novio Martín Pepa por la experiencia emocionante que le regaló.
La influencer agradeció a su novio polista por ese momento: "Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas", escribió.
La conductora de Los 8 escalones se mostró con un traje de neoprene y surmergiéndose para bucear a pocos metros de una ballena jorobada que estaba nadando con su bebé.
Cuando volvió a la superficie remarcó: “¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, oh princesa, en tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor, y de esperanza”. La frase proviene del acto III de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, y es la primera parte del aria Nessun dorma.
Pampita subió la grabación a su perfil de Instagram y eligió al tenor italiano Andrea Bocelli, con una fragmento del aria de Puccini.