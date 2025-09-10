Bailando con ballenas: Pampita hizo su sueño realidad La conductora agradeció a su novio Martín Pepa por la experiencia emocionante que le regaló.







Pampita compartió las imágenes con sus seguidores en las redes sociales. Redes Sociales

Carolina "Pampita" Ardohain revolucionó las redes sociales con un baile junto a las ballenas, e hizo su sueño realidad. El video se viralizó con la imagen de la mediática y los cetáceos.

La influencer agradeció a su novio polista por ese momento: "Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas", escribió.

La conductora de Los 8 escalones se mostró con un traje de neoprene y surmergiéndose para bucear a pocos metros de una ballena jorobada que estaba nadando con su bebé.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) Cuando volvió a la superficie remarcó: “¡Nadie duerme! ¡Nadie duerme! Tú también, oh princesa, en tu cuarto frio mira las estrellas que tiemblan de amor, y de esperanza”. La frase proviene del acto III de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, y es la primera parte del aria Nessun dorma.