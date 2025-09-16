Javier Milei desafió a estudiantes y docentes: "Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió" El Presidente acusó a sectores de la oposición de generar "miedo" en la antesala de la masiva marcha convocada por las casas de estudio. Por







Javier Milei en el 18º Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay.

El presidente Javier Milei defendió este martes su política de financiamiento universitario y acusó a sectores de la oposición de generar "miedo" en la antesala de una masiva marcha convocada por las casas de estudio. Las declaraciones tuvieron lugar durante su participación en el 18º Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, en el marco de una visita oficial que culminará el miércoles.

En su discurso, el mandatario respondió a las críticas que sostienen que su administración busca desfinanciar y cerrar las universidades públicas. "Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió", afirmó el mandatario, que apuntó a una campaña de desinformación.

“Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña del 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas", agregó.

Embed "Por ejemplo, durante la campaña del 2023, se las pasaron diciendo que yo iba a cerrar las *universidades*. Y, sin embargo, las *universidades*, no solo que no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día. Y algunas *universidades*, por ejemplo, no quieren ser… pic.twitter.com/CHrwkwSTXN — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) September 16, 2025

El presidente libertario fue enfático al señalar que el envío de fondos a las universidades se mantiene y que su gestión ha cumplido con sus obligaciones. "Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos", subrayó. La movilización universitaria coincidirá con el debate en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca revertir el veto presidencial a una norma de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

El mensaje fue replicado en la red social X por el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.