Javier Milei desafió a estudiantes y docentes: "Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió"

El Presidente acusó a sectores de la oposición de generar "miedo" en la antesala de la masiva marcha convocada por las casas de estudio.

Javier Milei en el 18º Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay.

El presidente Javier Milei defendió este martes su política de financiamiento universitario y acusó a sectores de la oposición de generar "miedo" en la antesala de una masiva marcha convocada por las casas de estudio. Las declaraciones tuvieron lugar durante su participación en el 18º Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, en el marco de una visita oficial que culminará el miércoles.

Javier Milei elogió el régimen de maquila en Paraguay: en qué consiste

En su discurso, el mandatario respondió a las críticas que sostienen que su administración busca desfinanciar y cerrar las universidades públicas. "Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió", afirmó el mandatario, que apuntó a una campaña de desinformación.

“Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña del 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas", agregó.

El presidente libertario fue enfático al señalar que el envío de fondos a las universidades se mantiene y que su gestión ha cumplido con sus obligaciones. "Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos", subrayó. La movilización universitaria coincidirá con el debate en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca revertir el veto presidencial a una norma de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

El mensaje fue replicado en la red social X por el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

El Presidente habló en la CPAC de Paraguay. 

Milei, en la CPAC de Paraguay: "La justicia social es la política de la envidia y destrucción de una sociedad"

Misiones: incautaron un cargamento con ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Misiones: incautaron un cargamento con ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba en 2024.

Javier Milei encabezará un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba en una semana caliente

Cristina Kirchner: Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas.

Cristina Kirchner: "Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas"

una nueva marcha en defensa de la universidad publica nuclea a todos los sectores agredidos por el ajuste

Una nueva marcha en defensa de la universidad pública nuclea a todos los sectores agredidos por el ajuste

El peronismo prepara una marcha a 100 días de la condena a Cristina Kirchner

El peronismo prepara una marcha a 100 días de la condena a Cristina Kirchner

Pedro Sánchez, presidente de España.

El gobierno de España puso en duda la participación en el Mundial 2026 si permiten que Israel compita

Hace 56 minutos
Catherine Fulop sufrió un fuerte accidente en el show de Erreway en Buenos Aires.

Video: Catherine Fulop sufrió un tremendo accidente en el show de Erreway en Buenos Aires

Hace 1 hora
A L-Gante le preguntaron por Wanda Nara y la fulminó: Es buena mujer hasta que....

A L-Gante le preguntaron por Wanda Nara y la fulminó: "Es buena mujer hasta que..."

Hace 1 hora
play
Lionel Messi metió el gol número 880 en toda su carrera.

Lionel Messi volvió a brillar: gol y asistencia para la victoria de Inter Miami sobre Seattle Sounders por 3-1

Hace 1 hora
