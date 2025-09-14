14 de septiembre de 2025 Inicio
Video: el golazo olímpico de Ángel Di María para Rosario Central contra Boca

El Fideo anotó un gran tanto para el Canalla contra el Xeneize en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de la octava fecha del torneo Clausura 2025.

Por
Ángel Di María convirtió para Rosario Central contra Boca.

Ángel Di María convirtió para Rosario Central contra Boca.

X (@RosarioCentral)

El futbolista Ángel Di María, la gran figura con la que cuenta Rosario Central, anotó un gol olímpico para el Canalla contra Boca en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco del empate 1-1 por la fecha 8 del torneo Clausura 2025.

Se jugaba el minuto 23 del partido, cuando Di María ejecutó un tiro de esquina, el arquero Leandro Brey falló en el cálculo y la pelota se metió en el arco. De esta manera, el Fideo volvió a convertirle un gol al Xeneize tras cuatro meses, ya que también le había convertido en junio para Benfica de penal en la primera fecha del grupo C del Mundial de Clubes.

El histórico jugador, que regresó al Canalla en mayo y revolucionó el fútbol argentino, ya convirtió su cuarto gol en el torneo Clausura 2025 luego de su vuelta al club. Previamente, había anotado contra Godoy Cruz, Lanús y en el clásico frente a Newell's.

En tanto, luego del partido, se refirió al gol olímpico que convirtió y analizó el cruce con Boca. "Tenía ya algunos y ahora se dio acá. Estoy contento por el gol y porque hicimos un muy buen partido, que en líneas generales fue muy parejo. Ellos tuvieron ocasiones y nosotros también. Sabíamos que iba a ser un partido abierto. Tienen grandes jugadores y nosotros también", expresó en diálogo con TNT Sports.

