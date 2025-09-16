16 de septiembre de 2025 Inicio
La revelación de Flavio Briatore sobre el futuro de Alpine y Franco Colapinto: ¿se quedará con la segunda butaca?

El asesor italiano reconoció errores en la temporada y confirmó la lista de corredores que evalurán para acompañar a Pierre Gasly en la próxima temporada.

Briatore, de 75 años, aun no definió el nombre de la segunda butaca.

La escudería francesa Alpine, donde corre el piloto argentino Franco Colapinto, es una de las peores de la parrilla en Fórmula 1 y el asesor italiano Flavio Briatore lo sabe. "Il Padrino", como lo apodó el bonaerense, brindó un crudo balance, admitió que las decisiones tomadas al inicio del campeonato condicionaron todo el rendimiento del equipo, que marcha último en el Mundial de Constructores y reveló los nombres que se barajan para la segunda butaca del equipo.

El auto de Colapinto ya tuvo cuatro cambios, y en caso de un quinto, Alpine podría ser sancionado
Colapinto podría ser penalizado en el Gran Premio de Azerbaiyán

En una entrevista con el medio especializado Auto Motor und Sport (AMUS), el asesor deportivo de la escudería se encargó de desmentir algunos rumores que vinculaban a pilotos como Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Mick Schumacher a la marca. “Quiero ver cómo rinden nuestros jóvenes pilotos lo que resta de temporada. Tenemos a Colapinto, a Paul Aron y también volveremos a probar con Jack Doohan”, expresó el empresario italiano.

La escudería francesa extendió dos años el contrato con Pierre Gasly quien ya tenía contrato hasta 2026 y su nuevo vínculo se extenderá hasta 2028. En tanto, Colapinto ocupa la segunda butaca desde el Gran Premio de Emilia-Romaña sin mucho éxito. Ya lleva 10 Gran Premios en su haber con Alpine y aun no ha sumado puntos.

Colapinto lleva 10 GP con Alpine con un 11° puesto como mejor resultado.

En ese contexto, Briatore aseguró: “Doohan tuvo demasiados accidentes. Colapinto también fue decepcionante al principio. Pensábamos que rendiría mejor. Ahora está agarrando ritmo poco a poco. Conoce mejor el coche y se siente más cómodo”, explicó el directivo sobre el piloto bonaerense.

“Quizás cometimos un error al no implementar actualizaciones desde el principio de la temporada, y ahora lo estamos pagando”, reconoció Briatore. La autocrítica reflejó la frustración de Alpine, que apenas sumó 20 puntos en toda la temporada -todos conseguidos por Pierre Gasly-, ubicándose última y a 24 unidades de Haas, su rival más cercano.

Finalmente, concluyó: “Entre diez y quince coches están a tres décimas de diferencia. Sabemos que estamos muy por detrás en potencia y en motor, pero por eso queremos olvidarnos de este año rápidamente”.

