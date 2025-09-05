Cris Morena apareció en el show de Erreway, tras la muerte de su nieta Mila: "Está con Romina" De manera inesperada, la productora subió al escenario en el show de Erreway para agradecer al público y recordar a su hija. "Mañana es el cumpleaños de Romina, que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles luz", expresó.







En redes sociales, los fanáticos de Erreway compartieron imágenes y videos de Cris Morena. Capturas de redes sociales.

Tras la muerte de Mila Yankelevich, reapareció Cris Morena públicamente por primera vez para acompañar a la banda Erreway durante el show que realizaron el jueves en el Movistar Arena. La productora agradeció al público y recordó a su hija: "Mañana es el cumpleaños de Romina, que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles luz".

Morena subió al escenario con un micrófono, para sorpresa de los presentes, que no dudaron en grabar el momento y compartirlo en redes sociales. "Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!", expresó.

Cris Morena en el show de Erreway y este momento de Será de Dios pic.twitter.com/7l2lpkz751 — (@wdwxcamila) September 5, 2025 Entre ovaciones, la productora expresó "además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles un luz. Gracias".

Cris Morena continuó leyendo un discurso que tenía preparado para la ocasión: "A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces se importaban. Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way hoy me hizo rebelde. Dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba".

En esa línea continuó "la rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino. Jugártela. ¿Se juegan? Ir por más, animarse y no conformarse nunca con lo que el mundo impone. Nuestra tierra, escuchen atentos, nuestra tierra necesita los que tienen el coraje de soñar, de despertar su corazón, de correr riesgos para vivir a pleno, de apasionarse".

Llegó Cris Morena a show de #Erreway

“Estoy acá. Mañana es el cumple de Romina que está con Mila” pic.twitter.com/p4aF67MrDe — Guido Zaffora (@GZaffora) September 5, 2025 "En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, ¡los rebeldes están vivos! ¿Estamos vivos? Por eso hay que resistir y luchar cuando nos atacan la emoción contra la hipocresía, las mentiras, la sinrazón y la maldad. Vivir es resistir nuestra propia cruz. El mundo nos necesita. Necesita espíritus rebeldes que puedan cambiar, almas que se atrevan a ponerle el pecho a la vida y bandera blanca al corazón", continuó. Eso no es todo, sino que antes de que termine su discurso, se sumaron en el escenario Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo, quienes la abrazaron mientras comenzaron a entonar el tema "Será de Dios".