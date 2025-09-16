16 de septiembre de 2025 Inicio
El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas

La conductora se anticipó a la primavera y reveló un elegante y llamativo outfit en uno de sus programas.

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

Juana Viale es una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo, tanto por su trabajo como actriz como de presentadora en la actualidad, con su programa "Almorzando con Juanita", que se emite todos los domingos al mediodía. Y más allá de la presencia de los invitados de lujo, se destaca siempre por sus entradas, una especie de ritual donde saca a relucir su espontaneidad y amor por la moda.

Y la de hace dos días no pasó desapercibida, ya que la conductora reveló uno de los looks del año, en vísperas de la primavera: “¿Cómo están? No aplauden más nada. Estamos llegando a fin de año y escasea todo. ¿Cómo están en sus casas? Ya está llegando la primavera. Sí, ya viene el calorcito. Ya no queda nada. Brotan las alergias. ¿Hacia qué? ¿Hacia las plantas o hacia las personas? Pero me encanta este clima. Ya veo todos los árboles que están brotando, todos los brotes nuevos, me encantan. Así que estoy muy feliz por esta época del año, que es la que más me gusta”.

Luego de esta pequeña introducción, Viale invitó al público a revisar detalle por detalle el nuevo trabajo de Gino Bogani, su diseñador de cabecera: “Es un top bordado y ribeteado en relieve negro. Todo esto está hecho a mano, así como lo ves y lo escuchás. Todo esto hecho a mano, así que es un laburo, te digo. Miren qué bonito. Es increíble”. En el top se pueden apreciar flores rojas y negras intercaladas, que le dan a la tela un aspecto primaveral.

juana viale

También destacó la falda que utilizó para completar el look: “Con una pollera lápiz con profunda abertura velada por una caída al diez que le da el movimiento. Muy bonito, muy bonito”.

También hubo lugar para lo sentimental en el outfit, ya que lució un anillo que le regaló su hija, Ámbar de Benedictis: “Voy a mostrar el anillito que me regaló mi hija. Me encanta, que lo mandamos achicar y ahora lo estoy usando”. Por otra parte, le tiró flores al maquillaje de Cris Sepúlveda: “me hizo este delineado rojo también divino, me encanta. Moderno, rojo. Muy bonito”.

El reclamo de Juana Viaje por el que hicieron un cambio en la mesaza

Sin embargo, hubo un reclamo que Viale hizo antes de comenzar el programa, y que lo señaló al aire mientras estaba mostrando su look. Y es que dijo que exigió que se hiciera una modificación en el camarín.

“Me hizo unas trenzas cosidas y unos rodetes”, comentó la conductora sobre el peinado. Acto seguido, reaccionó con sorpresa al notar que su peinado había tenido un cambio y exclamó: “¡Ah! Se fueron los de atrás. Claro, dos rodetes, eran cuatro, me quejé y fueron dos y nunca me di cuenta".

MERCOSUR y EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio en Río de Janeiro

Mercosur y EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio en Río de Janeiro

Hace 13 minutos
El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 21 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 27 minutos