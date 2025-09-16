El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas La conductora se anticipó a la primavera y reveló un elegante y llamativo outfit en uno de sus programas. Por







El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera. Redes sociales

Juana Viale es una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo, tanto por su trabajo como actriz como de presentadora en la actualidad, con su programa "Almorzando con Juanita", que se emite todos los domingos al mediodía. Y más allá de la presencia de los invitados de lujo, se destaca siempre por sus entradas, una especie de ritual donde saca a relucir su espontaneidad y amor por la moda.

Y la de hace dos días no pasó desapercibida, ya que la conductora reveló uno de los looks del año, en vísperas de la primavera: “¿Cómo están? No aplauden más nada. Estamos llegando a fin de año y escasea todo. ¿Cómo están en sus casas? Ya está llegando la primavera. Sí, ya viene el calorcito. Ya no queda nada. Brotan las alergias. ¿Hacia qué? ¿Hacia las plantas o hacia las personas? Pero me encanta este clima. Ya veo todos los árboles que están brotando, todos los brotes nuevos, me encantan. Así que estoy muy feliz por esta época del año, que es la que más me gusta”.

Luego de esta pequeña introducción, Viale invitó al público a revisar detalle por detalle el nuevo trabajo de Gino Bogani, su diseñador de cabecera: “Es un top bordado y ribeteado en relieve negro. Todo esto está hecho a mano, así como lo ves y lo escuchás. Todo esto hecho a mano, así que es un laburo, te digo. Miren qué bonito. Es increíble”. En el top se pueden apreciar flores rojas y negras intercaladas, que le dan a la tela un aspecto primaveral.

También destacó la falda que utilizó para completar el look: “Con una pollera lápiz con profunda abertura velada por una caída al diez que le da el movimiento. Muy bonito, muy bonito”.