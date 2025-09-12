12 de septiembre de 2025 Inicio
La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

La K’onga atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera. El próximo 13 de noviembre vuelven al Estadio Vélez, con un show pensado para consolidar su lugar como referentes del cuarteto en Argentina y fuera de Córdoba. En diálogo con C5N Música, la banda repasó su presente, los cambios tras la pandemia y sus sueños de expandir el género hacia nuevas fronteras.

“Nos pone muy felices lo que pasa con nuestro género. El cuarteto tiene casi 80 años de historia, con grandes exponentes, y a nosotros nos enorgullece poder sumar un poquito”, expresaron Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé. Para ellos, la internacionalización de este ritmo popular ya es un hecho.

Miles de fanáticos visitarán el lugar.
Con giras que ya los llevaron a escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y con la histórica cita de octubre en Tokio, Japón, la banda es hoy el emblema de un género que dejó de ser solo cordobés para convertirse en un fenómeno global. “Quizás se dé que algún día hagamos algo con un artista que cante en inglés. Sería una puerta más para que otra gente escuche cuarteto”, adelantaron.

Con más de dos décadas de carrera, La K’onga reconoce que el gran punto de inflexión fue el parate sanitario: “En la pandemia hicimos 44 canciones en 10 meses. Cuando volvimos a tocar, nos dimos cuenta de que realmente habían pegado mucho”. Esa etapa de encierro se transformó en motor creativo y marcó un crecimiento que hoy se traduce en estadios llenos.

Reconocidos por canciones como “Te Mentiría”, “Otra Noche”, “Adicto”, “Latidos”, “El Mismo Aire” y “Cinco Minutos”, la banda no solo multiplica himnos sino que también suma colaboraciones de peso. Recientemente recibieron disco de oro por “Fama Diabla”, junto al rapero argentino Emanero y el español David Bisbal.

Lejos de cerrarse en su propio repertorio, el grupo asegura que “todas las canciones se pueden versionar”. Su objetivo es abrir el cuarteto a otros universos musicales: “Todos los artistas que se animen están invitados a nuestro estudio, con los brazos abiertos y un asadito caliente”, bromearon.

Otro hito reciente fue su paso por la TV invitados por otro referente del nuevo cuarteto, Luck Ra, quién los invitó a ser parte de La Voz Argentina: “Fue una experiencia muy linda estar en La Voz Argentina. Escuchar a esos tremendos cantantes y darles un par de tips fue algo muy especial”, contaron, y no descartan que en algún futuro algún integrante de la banda asuma como coach estable, más con el pasado de Pablo quién dio su gran salto artístico en Operación Triunfo, un reality de la misma idiosincrasia que La Voz.

Con la mira puesta en el 13 de noviembre en Vélez, La K’onga promete un recital cargado de sorpresas y nuevos temas. “Estamos trabajando mucho para lo que va a ser el show en vivo, porque va a haber muchas sorpresas. Muy ansiosos de que llegue la fecha”, adelantaron.

